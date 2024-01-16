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Ракурс
Повітряний бій дронів потрапив на відео - український переміг

Повітряний бій дронів потрапив на відео — український переміг

16 січ 2024, 21:51
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Рідкісні кадри повітряного бою між дронами показали в мережі.


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Журналіст Юрій Бутусов у Телеграм опублікував ролик, на якому видно, як оператор українського коптера бере на таран ворожий БПЛА. Поєдинок закінчується перемогою українського дрона — російський падає на сніг та вибухає.

Недалекі дні, коли серед операторів дронів з’явиться нова вузька військова підспеціальність? — прокоментував відео Бутусов.

Джерело: Ракурс


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