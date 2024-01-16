Ракурсhttps://racurs.ua/
Повітряний бій дронів потрапив на відео - український переміг
Повітряний бій дронів потрапив на відео — український перемігhttps://racurs.ua/ua/n191436-povitryanyy-biy-droniv-potrapyv-na-video-ukrayinskyy-peremig.htmlРакурс
Рідкісні кадри повітряного бою між дронами показали в мережі.
.
Журналіст Юрій Бутусов у Телеграм опублікував ролик, на якому видно, як оператор українського коптера бере на таран ворожий БПЛА. Поєдинок закінчується перемогою українського дрона — російський падає на сніг та вибухає.
Недалекі дні, коли серед операторів дронів з’явиться нова вузька військова підспеціальність? — прокоментував відео Бутусов.