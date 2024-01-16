Повітряний бій дронів потрапив на відео - український переміг

https://racurs.ua/ua/n191436-povitryanyy-biy-droniv-potrapyv-na-video-ukrayinskyy-peremig.html

Ракурс

Рідкісні кадри повітряного бою між дронами показали в мережі.

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Журналіст Юрій Бутусов у Телеграм опублікував ролик, на якому видно, як оператор українського коптера бере на таран ворожий БПЛА. Поєдинок закінчується перемогою українського дрона — російський падає на сніг та вибухає.