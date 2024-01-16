Ракурсhttps://racurs.ua/
Воздушный бой дронов попал на видео - украинский победил
Воздушный бой дронов попал на видео — украинский победилhttps://racurs.ua/n191436-vozdushnyy-boy-dronov-popal-na-video-ukrainskiy-pobedil.htmlРакурс
Рідкісні кадри повітряного бою між дронами показали в мережі.
.
Журналіст Юрій Бутусов у Телеграм опублікував ролик, на якому видно, як оператор українського коптера бере на таран ворожий БПЛА. Поєдинок закінчується перемогою українського дрона — російський падає на сніг та вибухає.
Недалекі дні, коли серед операторів дронів з’явиться нова вузька військова підспеціальність? — прокоментував відео Бутусов.