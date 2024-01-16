Поляки разблокировали все крупные пункты пропуска с Украиной

Польские блокировщики разблокировали все крупные пункты пропуска с Украиной

https://racurs.ua/n191435-polyaki-razblokirovali-vse-krupnye-punkty-propuska-s-ukrainoy.html

Ракурс

Польські протестувальники розблокували пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Це найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні між Україною та Польщею, він здатний обслужити за добу понад 1,2 тис. фур.

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Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі, повідомили у ДПСУ увечері 16 січня.

Раніше польські перевізники також розблокували пункт пропуску «Рава-Руська».

Увечері 16 січня на в’їзд в Україну перед цим пунктом і «Корчова — Краківець» очікують майже 700 вантажівок.

Після оголошення про угоду між урядом Польщі та страйкарями передусім зняли блокаду пункту пропуску «Корчова — Краківець». Це один із трьох великих вантажних пунктів пропуску на кордоні між Україною й Польщею, який блокували з листопада 2023 року.

Тепер польський уряд має до 1 березня дійти згоди зі страйкарями, аби ті не поновили блокаду.

«Ракурс» писав про умови, які має виконати Варшава.

Польські далекобійники з початку листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною з листопада минулого року. Вони протестували проти пільг, які Євросоюз надав українським перевізникам після вторгнення російських військ до України.