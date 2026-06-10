Пункт пропуска «Шегини – Медика». Фото:

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Польща призупиняє пропуск автобусів у пункті пропуску

«Шегині — Медика», який його вважають найпопулярнішим на виїзд із України.

Майже на півтора року польська влада закриває на ремонт ці автобусні смуги. Роботи розпочнеться з 15 червня 2026 року й можуть тривати аж до листопада 2027 року. Про це Державна митна служба України 10 червня повідомила у Telegram.

Автобуси до Польщі не пропускатимуть, водночас випускатимуть до України. Перевізників просять врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів.

У ДПСУ додали, що станом на зараз на українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України.

На виїзд з України:

«Угринів» — 25 автомобілів;

«Рава-Руська» — 45 автомобілів;

«Грушів» — 30 автомобілів;

«Краківець» — 45 легкових автомобілів;

«Шегині» — 60 автомобілів;

«Нижанковичі» — 20 автомобілів;

«Устилуг» — 35 автомобілів.

Прикордонники наголосили, що наразі не завантаженим пунктом пропуску на виїзд з України є «Смільниця».

Нагадаємо, Польща запровадила обмеження на польоти вздовж кордонів з Білоруссю та Україною. Повітряний простір біля українського та білоруського кордонів, а саме спеціальна прикордонна зона завширшки 20−50 км, буде закритий із 10 червня до 10 вересня.