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Польща призупиняє пропуск автобусів у пункті пропуску
Пункт пропуска «Шегини – Медика». Фото:
Польша закрывает самый популярный пункт пропуска из Украиныhttps://racurs.ua/n214347-polsha-zakryvaet-samyy-populyarnyy-punkt-propuska-iz-ukrainy.htmlРакурс
Польща призупиняє пропуск автобусів у пункті пропуску
«Шегині — Медика», який його вважають найпопулярнішим на виїзд із України.
Майже на півтора року польська влада закриває на ремонт ці автобусні смуги. Роботи розпочнеться з 15 червня 2026 року й можуть тривати аж до листопада 2027 року. Про це Державна митна служба України 10 червня повідомила у Telegram.
Автобуси до Польщі не пропускатимуть, водночас випускатимуть до України. Перевізників просять врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів.
У ДПСУ додали, що станом на зараз на українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України.
На виїзд з України:
- «Угринів» — 25 автомобілів;
- «Рава-Руська» — 45 автомобілів;
- «Грушів» — 30 автомобілів;
- «Краківець» — 45 легкових автомобілів;
- «Шегині» — 60 автомобілів;
- «Нижанковичі» — 20 автомобілів;
- «Устилуг» — 35 автомобілів.
Прикордонники наголосили, що наразі не завантаженим пунктом пропуску на виїзд з України є «Смільниця».
Нагадаємо, Польща запровадила обмеження на польоти вздовж кордонів з Білоруссю та Україною. Повітряний простір біля українського та білоруського кордонів, а саме спеціальна прикордонна зона завширшки 20−50 км, буде закритий із 10 червня до 10 вересня.