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Пункт пропуска «Шегини – Медика». Фото:

Польша закрывает самый популярный пункт пропуска из Украины

10 июн 2026, 18:24
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Польща призупиняє пропуск автобусів у пункті пропуску
«Шегині — Медика», який його вважають найпопулярнішим на виїзд із України.

Майже на півтора року польська влада закриває на ремонт ці автобусні смуги. Роботи розпочнеться з 15 червня 2026 року й можуть тривати аж до листопада 2027 року. Про це Державна митна служба України 10 червня повідомила у Telegram.

Автобуси до Польщі не пропускатимуть, водночас випускатимуть до України. Перевізників просять врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів.

У ДПСУ додали, що станом на зараз на українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України.

На виїзд з України:

  • «Угринів» — 25 автомобілів;
  • «Рава-Руська» — 45 автомобілів;
  • «Грушів» — 30 автомобілів;
  • «Краківець» — 45 легкових автомобілів;
  • «Шегині» — 60 автомобілів;
  • «Нижанковичі» — 20 автомобілів;
  • «Устилуг» — 35 автомобілів.

Прикордонники наголосили, що наразі не завантаженим пунктом пропуску на виїзд з України є «Смільниця».

Нагадаємо, Польща запровадила обмеження на польоти вздовж кордонів з Білоруссю та Україною. Повітряний простір біля українського та білоруського кордонів, а саме спеціальна прикордонна зона завширшки 20−50 км, буде закритий із 10 червня до 10 вересня.

Источник: Ракурс


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