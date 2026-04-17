Гражданку Украины не впустили в Польшу из-за радиоактивной 100-долларовой купюры.

На пункті пропуску «Медика» польські прикордонники затримали громадянку України.

На прикордонному переході радіометричні датчики спрацювали на 54-річну жінку. В українки виявили 100-доларову купюру, яка випромінювала радіацію. Вимірювання показали перевищення природного радіаційного фону в 1 тис. 905 разів. Про це 17 квітня повідомила Прикордонна служба Польщі.

Були проведені аналізи, які показали, що на грошах був присутній ізотоп, який застосовується в медичних цілях. Небезпечну банкноту вилучили і помістили в спеціальний захисний контейнер. Щоб уточнити обставини фахівці проконсультувалися з Національним агентством з атомної енергетики.

Жінка, яка перетинала кордон, сказала, що гроші призначалися для купівлі автомобіля. Їй відмовили у в’їзді до Польщі і відправили назад до України з коштами.

Нагадаємо, Польща планує збудувати сучасний електронний бар'єр уздовж українського кордону. Поляки прокладуть підземні кабелі для виявлення сейсмічних коливань, волоконно-оптичні кабелі для передачі даних та силові кабелі.

Зовні встановлять стовпи, оснащені камерами денного та тепловізійного бачення, для цілодобового спостереження за територією. На проект витратять приблизно у 450 млн злотих.