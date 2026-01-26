У пограничной службы Польши произошел сбой в базе данных на границе с Украиной

Ракурсhttps://racurs.ua/
Сбой в работе базы данных пограничников произошел в Польше, фото: Straż Graniczna
У пограничной службы Польши произошел сбой в базе данных на границе с Украинойhttps://racurs.ua/n211665-u-pogranichnoy-slujby-polshi-proizoshel-sboy-v-baze-dannyh-na-granice-s-ukrainoy.htmlРакурс
У Польщі у всіх пунктах пропуску, що межують з Львівською та Волинською областями, стався технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби країни.
Наразі фахівці працюють над усуненням неполадок. Про це сьогодні, 26 січня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби України.
Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі. Зараз накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в’їзду не зафіксовано, — наголошують у ДПСУ.
У відомстві додали, що також будуть оформлюватися у сповільненому режимі потяги.
Згодом у ДПСУ повідомили, що робту бази даних відновлено.