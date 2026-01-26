Новости
Сбой в работе базы данных пограничников произошел в Польше, фото: Straż Graniczna

У пограничной службы Польши произошел сбой в базе данных на границе с Украиной

26 янв 2026, 11:28
999

У Польщі у всіх пунктах пропуску, що межують з Львівською та Волинською областями, стався технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби країни.

Наразі фахівці працюють над усуненням неполадок. Про це сьогодні, 26 січня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби України.

Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі. Зараз накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в’їзду не зафіксовано, — наголошують у ДПСУ.

У відомстві додали, що також будуть оформлюватися у сповільненому режимі потяги.

Згодом у ДПСУ повідомили, що робту бази даних відновлено.

Источник: Ракурс


