Збій у роботі бази даних прикордонників стався у Польщі, фото: Straż Graniczna
У прикордонної служби Польщі стався збій у базі даних на кордоні з Україною
У Польщі у всіх пунктах пропуску, що межують з Львівською та Волинською областями, стався технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби країни.
Наразі фахівці працюють над усуненням неполадок. Про це сьогодні, 26 січня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби України.
Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі. Зараз накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в’їзду не зафіксовано, — наголошують у ДПСУ.
У відомстві додали, що також будуть оформлюватися у сповільненому режимі потяги.
Згодом у ДПСУ повідомили, що робту бази даних відновлено.