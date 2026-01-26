У прикордонної служби Польщі стався збій у базі даних на кордоні з Україною

Збій у роботі бази даних прикордонників стався у Польщі, фото: Straż Graniczna

https://racurs.ua/ua/n211665-u-prykordonnoyi-slujby-polschi-stavsya-zbiy-u-bazi-danyh-na-kordoni-z-ukrayinou.html

Ракурс

У Польщі у всіх пунктах пропуску, що межують з Львівською та Волинською областями, стався технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби країни.

Наразі фахівці працюють над усуненням неполадок. Про це сьогодні, 26 січня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби України.

Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі. Зараз накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в’їзду не зафіксовано, — наголошують у ДПСУ.

У відомстві додали, що також будуть оформлюватися у сповільненому режимі потяги.

Згодом у ДПСУ повідомили, що робту бази даних відновлено.