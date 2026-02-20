Президент Польщі підписав закон про зміни у допомозі українським біженцям

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: AFP

Польща ухвалила зміни у допомозі біженцям з України.

Польський президент Кароль Навроцький підписав закон про зміну в допомозі українським біженцям. Так званий закон про допомогу українцям, який діяв з 2022 року, створив окрему правову систему, що спрощувало правила перебування, працевлаштування, отримання пільг та освіти для біженців з України. Таким особам дозволили легально пересувами в Польщі до 4 березня 2027 року. Про це повідомляє PAP.

Новий закон передбачає створення спільної системи тимчасового захисту для всіх іноземців. До цього закону перенесуть положення щодо статусу PESEL UKR, який стане способом підтвердження легального перебування на польській території. А неподання заяви про PESEL UKR упродовж 30 днів з дня в’їзду до країни призведе до втрати тимчасового захисту.

Зміни передбачають й обмеження соціальних виплат для біженців, а медична допомога надаватиметься лише неповнолітнім, працевлаштованим, постраждалим від тортур чи насильства, а також людям із вразливих груп, які проживають у тимчасових центрах для переселенців.

Українці без роботи отримуватимуть медичну допомогу в тому ж обсязі, що й інші непрацюючі іноземці, які перебувають у Польщі.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу підтримала продовження тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року. Система тимчасового захисту знижує навантаження на національні системи притулку, оскільки людям, які підпадають під цю форму захисту, не потрібно подавати індивідуальні заяви на отримання притулку.

Джерело: PAP