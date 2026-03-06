Польща до червня закриває небо вздовж східного кордону

Польща частково закриває свій повітряний простір, фото: PANSA

Польське агентство аеронавігаційних послуг (PANSA) продовжило обмеження на польоти у східній Польщі ще на три місяці — з 10 березня до 9 червня.

Обмеження не стосуються пасажирських рейсів, які працюють на великих висотах. Про це повідомляє прес-служба PANSA.

У листопаді 2025 року PANSA визначило на термін до 9 березня зону обмеження EP R129 вздовж кордону з Україною та Білоруссю, яка простягалася на відстань від 26 до 50 км в країну залежно від місця розташування та на висоту до 3 км.

На зміну їй з 10 березня діятиме зона обмеження EP R130.

У PANSA зазначають, що заборона на польоти має такі особливості: