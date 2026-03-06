Польща до червня закриває небо вздовж східного кордону

Ракурсhttps://racurs.ua/
Польща частково закриває свій повітряний простір, фото: PANSA
Польща до червня закриває небо вздовж східного кордонуhttps://racurs.ua/ua/n212472-polscha-do-chervnya-zakryvaie-nebo-vzdovj-shidnogo-kordonu.htmlРакурс
Польське агентство аеронавігаційних послуг (PANSA) продовжило обмеження на польоти у східній Польщі ще на три місяці — з 10 березня до 9 червня.
Обмеження не стосуються пасажирських рейсів, які працюють на великих висотах. Про це повідомляє прес-служба PANSA.
У листопаді 2025 року PANSA визначило на термін до 9 березня зону обмеження EP R129 вздовж кордону з Україною та Білоруссю, яка простягалася на відстань від 26 до 50 км в країну залежно від місця розташування та на висоту до 3 км.
На зміну їй з 10 березня діятиме зона обмеження EP R130.
У PANSA зазначають, що заборона на польоти має такі особливості:
- у період від заходу до сходу сонця (тобто всю ніч) — здійснювати польоти буде дозволено лише військовим літакам та літакам, що злітають і приземляються в аеропорту Депултиче Крулевське (EPCD), за умови попереднього узгодження з Центром повітряних операцій;
- вдень заборона не поширюватиметься на пілотовані літальні апарати, які нададуть план польоту, будуть оснащені робочим транспондером та підтримуватимуть постійний зв’язок зі службами управління повітряним рухом. Також обмеження не стосуватиметься військових літаків та цивільних безпілотників, якщо вони не порушують зони розпізнавання ППО України та Білорусі.