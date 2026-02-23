Владимеж Чажастый прибыл в Киев, фото: Руслан Стефанчук

До Києва з візитом прибув Маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий.

Про це сьогодні, 23 лютого, вранці на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, опублікувавши фото зустрічі Чажастого на залізничному вокзалі.

Це його перший візит до столиці України — і символічний крок у зміцненні українсько-польського діалогу, — зазначив Стефанчук. — Попереду — зустрічі та змістовні розмови.

Також про візит Чажастого до Києва повідомляється на сторінці Канцелярії Сейму Польщі у соцмережі X.

Маршалок Сейму Влодзімєж Чажастий перебуває з візитом у Києві. Він прибув до України у зв’язку з завтрашньою четвертою річницею початку повномасштабної агресії Росії проти нашого східного сусіда, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що у планах маршалка:

зустрічі з найважливішими українськими політиками, зокрема з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Юлією Свириденко;

виступ із промовою у Верховній Раді.

Чажастого у візиті до Києва супроводжують віце-маршалка Сейму Моніка Веліховська, співголова Парламентської асамблеї Польщі та України, та депутат Павел Коваль, голова Ради з питань співпраці з Україною.