Польша послала Киеву генераторы разной мощности, фото: Виталий Кличко

Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, які дозволять місту підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, закладів соціальної сфери.

Про це сьогодні, 26 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, місто отримало:

один дизельний генератор FD 600 D потужністю 600 кВт;

один дизельний генератор FD 80 B потужністю 80 кВт;

20 генераторів FOGO FV20000TE / TRE потужністю 20 кВт кожен;

108 генераторів FOGO F12000iSG потужністю 12 кВт кожен.

Загальна потужність переданого обладнання — 2 тис. 376 кВт.

Кошти на ці генератори збирали польські волонтери. За 10 днів 60 000 поляків здали 8 млн злотих (майже 2 млн євро), — зазначив Кличко.

Кличко додав, що це сьогодні прибула перша партія генераторів, придбаних на благодійні гроші:

Найближчим часом очікуємо наступну. Також вже в дорозі чергова допомога від Варшави — ще 90 генераторів.

Мер Києва подякував організаторам збору, волонтерам та всім небайдужим.