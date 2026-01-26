Київ отримав від Польщі 130 генераторів — Кличкоhttps://racurs.ua/ua/n211673-kyyiv-otrymav-vid-polschi-130-generatoriv-klychko.htmlРакурс
Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, які дозволять місту підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, закладів соціальної сфери.
Про це сьогодні, 26 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Зокрема, місто отримало:
- один дизельний генератор FD 600 D потужністю 600 кВт;
- один дизельний генератор FD 80 B потужністю 80 кВт;
- 20 генераторів FOGO FV20000TE / TRE потужністю 20 кВт кожен;
- 108 генераторів FOGO F12000iSG потужністю 12 кВт кожен.
Загальна потужність переданого обладнання — 2 тис. 376 кВт.
Кошти на ці генератори збирали польські волонтери. За 10 днів 60 000 поляків здали 8 млн злотих (майже 2 млн євро), — зазначив Кличко.
Кличко додав, що це сьогодні прибула перша партія генераторів, придбаних на благодійні гроші:
Найближчим часом очікуємо наступну. Також вже в дорозі чергова допомога від Варшави — ще 90 генераторів.
Мер Києва подякував організаторам збору, волонтерам та всім небайдужим.
Завдяки полякам українці отримали багато гуманітарної допомоги. В тому числі, задля енергозабезпечення. А також медичного обладнання, продуктів харчування та інших необхідних ресурсів, — наголосив він.