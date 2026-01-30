Генератори від Варшави прибули до Києва. Фото: Віталій Кличко

Генератори від громади Варшави прибули до Києва.

До української столиці надійшла перша партія в майже 60 генераторів від мерії та громади столиці Польщі. Наступна партія прибуде найближчими днями. Загалом поляки відправили киянам 90 генераторів різної потужності — від 10 до 64 КВт. Більшість із них є дизельними. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За словами міського голови, це обладнання дозволить Києву підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, закладів соціальної сфери, житлових будинків. Генератори вже почали розвозити в деякі міські райони, щоб заживлення обладнання будинків, де є проблеми з відновленням постачання тепла.

Я звернувся до міжнародних партнерів щодо допомоги Києву в подоланні надзвичайної ситуації, спричиненої пошкодженнями критичної інфраструктури внаслідок ворожих атак. А саме — надати генератори. Мер міста-побратима Києва — Варшави, Рафал Тшасковський сам мені зателефонував, запропонував допомогу, і поляки оперативно відправили обладнання, — зазначив Кличко.

Нагадаємо, 26 січня Київ також отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, кошти на які збирали польські волонтери. Тоді місто отримало дизельний генератор FD 600 D потужністю 600 кВт, дизельний генератор FD 80 B потужністю 80 кВт, 20 генераторів FOGO FV20000TE / TRE потужністю 20 кВт кожен й 108 генераторів FOGO F12000iSG потужністю 12 кВт кожен.