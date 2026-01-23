Новини
Ракурс
Польща надсилає генератори до Києва, фото: Віталій Кличко

Мер Варшави подзвонив сам і 90 генераторів їдуть до Києва — Кличко

23 січ 2026, 15:19
До Києва прямують 90 генераторів від Варшави.

Про це сьогодні, 23 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

За словами Кличка, днями він звернувся до партнерів української столиці щодо допомоги Києву в подоланні надзвичайної ситуації, спричиненої пошкодженнями критичної інфраструктури внаслідок російських атак. А саме — надати генератори різної потужності.

Рафал (мер Варшави Рафал Тшасковськи — ред.) сам мені передзвонив і пообіцяв, що Варшава допоможе. І вже 90 генераторів вирушили з Варшави до Києва. І будуть використані для допомоги мешканцям Києва подолати виклики енергетичної кризи, в яку Україну занурює росія масовими обстрілами інфраструктури, — зазначив Кличко.

