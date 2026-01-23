Ракурсhttps://racurs.ua/
Польща надсилає генератори до Києва, фото: Віталій Кличко
Мер Варшави подзвонив сам і 90 генераторів їдуть до Києва — Кличкоhttps://racurs.ua/ua/n211643-mer-varshavy-podzvonyv-sam-i-90-generatoriv-yidut-do-kyieva-klychko.htmlРакурс
До Києва прямують 90 генераторів від Варшави.
Про це сьогодні, 23 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
За словами Кличка, днями він звернувся до партнерів української столиці щодо допомоги Києву в подоланні надзвичайної ситуації, спричиненої пошкодженнями критичної інфраструктури внаслідок російських атак. А саме — надати генератори різної потужності.
Рафал (мер Варшави Рафал Тшасковськи — ред.) сам мені передзвонив і пообіцяв, що Варшава допоможе. І вже 90 генераторів вирушили з Варшави до Києва. І будуть використані для допомоги мешканцям Києва подолати виклики енергетичної кризи, в яку Україну занурює росія масовими обстрілами інфраструктури, — зазначив Кличко.
