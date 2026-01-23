Польща надсилає генератори до Києва, фото: Віталій Кличко

Ракурс

До Києва прямують 90 генераторів від Варшави.

Про це сьогодні, 23 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

За словами Кличка, днями він звернувся до партнерів української столиці щодо допомоги Києву в подоланні надзвичайної ситуації, спричиненої пошкодженнями критичної інфраструктури внаслідок російських атак. А саме — надати генератори різної потужності.