Польша отправляет генераторы в Киев, фото: Виталий Кличко
До Києва прямують 90 генераторів від Варшави.
Про це сьогодні, 23 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
За словами Кличка, днями він звернувся до партнерів української столиці щодо допомоги Києву в подоланні надзвичайної ситуації, спричиненої пошкодженнями критичної інфраструктури внаслідок російських атак. А саме — надати генератори різної потужності.
Рафал (мер Варшави Рафал Тшасковськи — ред.) сам мені передзвонив і пообіцяв, що Варшава допоможе. І вже 90 генераторів вирушили з Варшави до Києва. І будуть використані для допомоги мешканцям Києва подолати виклики енергетичної кризи, в яку Україну занурює росія масовими обстрілами інфраструктури, — зазначив Кличко.
