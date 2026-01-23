Віталій Кличко знову закликав киян за можливості виїхати з Києва. Фото:

Міський голова Києва Віталій Кличко знову закликав киян за можливості виїхати з міста.

Ситуація в енергетиці надзвичайно складна, також можливі повторні атаки ворога на критичну інфраструктуру. Якщо хтось із киян має альтернативні варіанти з теплом поза Києвом, то варто тимчасово покинути місто. Про це Кличко 23 січня повідомив у Telegram.

До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх, — йдеться у повідомленні.

Мер поінформував, що Київ готується до реагування на різні сценарії розвитку подій, зважаючи на те, що «ворог, з великою ймовірністю, продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни». Представник влади закликав роботодавців організувати гнучкі графіки та перевести працівників на дистанційну роботу. А РДА, як заявив Кличко, повинні зосередитися на життєво важливих питаннях для мешканців.

За словами міського голови, в Києві визначили опорні пункти обігріву, де у разі потреби зможе залишатися велика кількість людей. Там облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх мобільними котельнями, харчуванням та засобами гігієни.

Столичний градоначальник додав, що плани та алгоритми дій у різних сценаріях будуть обговорені на штабі з главами районів. Наразі усі міські служби, департаменти КМДА, лікарні та соціальні заклади працюють цілодобово, щоб забезпечити життєдіяльність Києва.

Нагадаємо, напередодні Міністерство внутрішніх справ рекомендувало українцям зробити вдома запас на 3−5 діб: питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання й необхідних медикаментів. Також громадянам варто мати напоготові валізу першої необхідності з документами, теплими речами, аптечкою, засобами обігріву, засобами особистої гігієни та необхідною кількістю готівки.