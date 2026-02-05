Дональд Туск у Києві, фото: канцелярія прем’єр-міністра Польщі

До Києва із візитом прибув прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Про це сьогодні, 5 лютого, вранці на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомила канцелярія очільника уряду Польщі.

Прем'єр-міністр Дональд Туск розпочав свій візит до Києва, — вказано в повідомленні.

На залізничному вокзалі у Києві прем'єра Польщі зустріли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, а також посоли України в Польщі Василь Боднар та посол Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

Нагадаємо, кілька днів тому Туск на своїй сторінці в X анонсував візит до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Дату він не уточнював, зазначивши лише, що це станеться «протягом наступних кількох днів».