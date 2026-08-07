Эксгумацию тел событий 1943 года завершили на Волыни. Фото:

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Ексгумаційні роботи завершили у Волинській області.

У ході робіт, які тривали з 13 липня по 7 серпня, на території колишніх сіл Острівки й Воля Островецька, шукали місця поховання жителів, загиблих 1943 року. На території колишнього села Воля Островецька знайшли останки 48 людей, а на території колишнього села Острівки — шести людей. Один останок ексгумовали на у Острівки, біля кладовища навпроти меморіалу, проте період здійснення поховання ще встановлюють. Про це Український інститут національної памʼяті та Інститут національної пам’яті Польщі повідомили в соцмережах.

Зазначається, що серед останків ексгумували чоловіків, жінок та дітей. Фахівці вже зібрали зразки, щоб зробити аналіз ДНК.

Поляки стверджують, що були знайдені останки 26 дітей. Також знайшли понад 300 предметів особистих речей. Заплановано, що 30 серпня останки перепоховають на кладовищі в Островках.

В польському інституті зазначили, що наприкінці серпня 1943 року був здійснений збройний напад на Острівки та Волю Островецьку. Тоді два села спалили, а більшість мешканців було вбито.

Нагадаємо, в березні у Рівненській області березня Україна та Польща розпочали спільні ексгумаційно-пошукові роботи. Пошукові роботи на місці можливого поховання місцевих жителів — поляків та українців, які загинули під час Другої світової війни, тривали в селі Угли.