Дональд Туск призвал Кароля Навроцкого осудить нападения на украинцев в Польше. Фото:

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав президента Кароля Навроцького публічно відреагувати на напади на громадян України.

Туск заявив, що останнім часом Польщі почастішали прояви насильства, нерідко на ґрунті національної ненависті, а жертвами агресії все частіше стають українці. Польська влада «має оголосити рішучу війну насильству». Заяву Туска наводить портал RMF24.

За словами прем'єра, політики, які своїми заявами чи діями легітимізують агресію, несуть частину відповідальності за її поширення. А лідера партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського Туск закликав «припинити закликати до створення бойових загонів».

Речник Навроцького Рафал Леськевич у відповідь на цей заклик звинуватив уряд у нездатності забезпечити безпеку на вулицях країни. При цьому наголосив, що будь-яке насильство має бути рішучо засуджене.

Нагадаємо, останнім часом почастішали напади на українців у Польщі. 26 липня у польському Вроцлаві стався напад та побиття 20-річної українки та 21-річного українця. Поліція вже затримала двох підозрюваних. А раніше в Познані невідомі побили 60-річного чоловіка після того, як він заступився за українського хлопчика, якого ображали в трамваї. У Плоцьку чоловік напав на 15-річного підлітка з України та його подругу в автобусі. Його агресію спричинило те, що діти розмовляли українською мовою.

Джерело: RMF24