Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий. Фото:

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Голова канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збіґнєв Богуцький потрапив до бази сайту «Миротворець».

Причиною стали заяви посадовця щодо територіальної приналежності західних областей України. Польського чиновника офіційно назвали «антиукраїнським пропагандистом». Досьє Богуцького вже з’явилось на порталі «Миротворець».

У центрі вважають, що Богуцький потрапив до бази через:

посягання на суверенітет України;

спроби підірвати територіальну цілісність держави;

участь в актах гуманітарної агресії;

маніпуляція фактами для розпалювання ворожнечі між поляками та українцями.

«Миротворець» закликав правоохоронців звернути увагу на цю особу. Дії Богуцького портал вважає усвідомленим випадом проти міжнародного правопорядку і прямою загрозою національній безпеці України.

Як відомо, у стінах польського Сейму Збігнев Богуцький підняв тему Волинської трагедії й назавав «Східною Малопольщею» західні області України. Цей термін часто використовують прихильники ідеї «повернення» українських територій до складу Польщі.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Польща готує незрілі ескалаційні кроки до 11 липня на річницю Волинської трагедії. Посадовець вважає, що пік напруги в україно-польських відносинах відбудеться вже наступного тижня.