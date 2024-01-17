На Одещині внаслідок атаки «шахедами» пошкоджено житловий будинок, є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191440-na-odeschyni-vnaslidok-ataky-shahedamy-poshkodjeno-jytlovyy-budynok-ie-postrajdali-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 січня, вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу «Шахед».
Основні зусилля атаки дронами ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря, повідомляють Сили оборони півдня України.
В результаті на Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Однак:
- уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси;
- в кількох локаціях сталися займання — горіли квартири і автівки мирних мешканців міста.
Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі. Троє людей отримали поранення, їм надано медичну допомогу, — вказано в повідомленні.
У ДСНС Одещини зазначають, що внаслідок ворожої атаки по Одещині сталося загоряння: газової труби;
- чотирьох припаркованих легкових автомобілів;
- балконів на третьому та четвертому поверхах та квартири на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на загальній площі 50 кв. м.
- Також вибуховою хвилею було пошкоджено вісім автомобілів.
Евакуйовано 130 осіб, на місці розгорнуто мобільний пункт обігріву. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям. Частково зруйновано фасад будинку на площі 100 м2, — вказано в повідомленні.