В сеть слили видео, где расследователи употребляют наркотические вещества - Бигус прокомментировал

https://racurs.ua/n191424-v-set-slili-video-gde-rassledovateli-upotreblyaut-narkoticheskie-veschestva-bigus.html

Ракурс

В мережу злили відео, де співробітники Bihus.Info ймовірно вживають наркотичні речовини.

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16 січня на ресурсі «Народна правда» вийшло відео є частиною команди проєкту розслідувачів Bihus.Info, на якому вони, ймовірно, вживали марихуану, MDMА та амфетамін на корпоративі. На відео також є записи розмов і телефонних дзвінків цих співробітників.

В описі до відео стверджують, що це сталося на корпоративі команди в будинку під Києвом.

Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що на відео оператори та журналісти не вживали наркотиків. Він не виправдовує їхньої поведінки, тому їх звільнять. Проте Бігус звернув увагу на прослуховування.

Ми маємо бути чесними, адже вимагаємо чесності від інших. На жаль, частина команди порушила наші принципи і цінності, наслідком будуть жорсткі кадрові зміни. Така поведінка — вибір дорослих людей, проте за цей вибір у свідомій команді відповідає кожен. Зазначимо також, що у заголовку відео, яке поширюється, крім неприємної правди, є і маніпуляція. Йдеться про буцімто вживання саме журналістами. Це неправда і з самого відео це видно, — сказав Бігус.

У коментарі «Бабелю» заступник головного редактора Максим Опанасенко сказав, що редакція звертатиметься до правоохоронців через стеження і паралельно самостійно спробує зʼясувати, хто за цим стоїть або яке правоохоронне відомство. Він сказав, що на відео компіляція розмов за декілька місяців, а у деяких випадках — майже за рік. Тобто співробітників слухали досить довго. Редакція припускає, що це може бути спроба тиску.

Прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео, — прокоментував засновник проєкту Бігус і заявив, що в команді будуть «жорсткі кадрові зміни», а усі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

Голова комітету ВР з питань свободи слова Юрчишин заявив, що «посвідчення журналіста не може бути підставою для порушення закону», водночас «прихована зйомка, злив відео і тиск на медіа неприпустимі».