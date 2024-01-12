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Ракурс
Российские захватчики ищут информаторов среди жителей ВОТ Запорожья, фото: «24 канал»

Подростков ВОТ Запорожья призывают доносить на одноклассников

12 янв 2024, 13:56
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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські гестапівці зі «слідчого комітету» здійснили рейд по дитячих спортивних секціях міста.


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Підлітків нібито опитували щодо умов тренування, але насправді шукали нелояльні родини. Зокрема, підлітків закликали повідомляти про «підозрілих осіб» — тобто доносити на однокласників та сусідів. Про це сьогодні, 12 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Ворог намагається протиставити молодих спортсменів з ровесниками, аби виокремити окрему групу та згуртувати навколо своїх ідей. Тобто реалізує принцип «розділяй та володарюй», — наголошують у ЦНС.

Крім того, рашисти на ТОТ продовжують політику інформаційної блокади. Основною моделлю російської машини пропаганди є безальтернативність джерел інформації, в межах якої всі медіа блокуються, крім державних. Доступ до останніх навпаки ж спрощується.

Саме тому ворог зобов’язав бюджетників на ТОТ півдня отримати комплекти супутникового телебачення «русскій мір», які дозволяють безкоштовно переглядати 24 пропагандистських рупори телеканали, — зазначають у ЦНС.

Источник: Ракурс


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