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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Точный сброс ВОГов на рашистов показали Сухопутные войска (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191286-tochnyy-sbros-vogov-na-rashistov-pokazali-suhoputnye-voyska-video.htmlРакурс
Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 12 січня, опублікувало у своєму Telegram-каналі відео влучного скидання з дронів гранатометних пострілів ВОГ на російських загарбників.
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На відео показано моменти влучання у групу рашистів, котрі переносили пораненого, та в одинокого загарбника.
Скидання здійснювали військові 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону.
Де і коли саме сталося показане на відео, не уточнюється.
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