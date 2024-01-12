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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Точный сброс ВОГов на рашистов показали Сухопутные войска (ВИДЕО)

12 янв 2024, 13:40
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Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 12 січня, опублікувало у своєму Telegram-каналі відео влучного скидання з дронів гранатометних пострілів ВОГ на російських загарбників.


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На відео показано моменти влучання у групу рашистів, котрі переносили пораненого, та в одинокого загарбника.

Скидання здійснювали військові 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону.

Де і коли саме сталося показане на відео, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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