Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n191286-vluchne-skydannya-vogiv-na-rashystiv-pokazaly-suhoputni-viyska-video.html

Ракурс

Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 12 січня, опублікувало у своєму Telegram-каналі відео влучного скидання з дронів гранатометних пострілів ВОГ на російських загарбників.

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На відео показано моменти влучання у групу рашистів, котрі переносили пораненого, та в одинокого загарбника.

Скидання здійснювали військові 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону.

Де і коли саме сталося показане на відео, не уточнюється.