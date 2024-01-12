Підлітків ТОТ Запоріжжя закликають доносити на однокласників

Підлітків ТОТ Запоріжжя закликають доносити на однокласниківhttps://racurs.ua/ua/n191287-pidlitkiv-tot-zaporijjya-zaklykaut-donosyty-na-odnoklasnykiv.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські гестапівці зі «слідчого комітету» здійснили рейд по дитячих спортивних секціях міста.
Підлітків нібито опитували щодо умов тренування, але насправді шукали нелояльні родини. Зокрема, підлітків закликали повідомляти про «підозрілих осіб» — тобто доносити на однокласників та сусідів. Про це сьогодні, 12 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Ворог намагається протиставити молодих спортсменів з ровесниками, аби виокремити окрему групу та згуртувати навколо своїх ідей. Тобто реалізує принцип «розділяй та володарюй», — наголошують у ЦНС.
Крім того, рашисти на ТОТ продовжують політику інформаційної блокади. Основною моделлю російської машини пропаганди є безальтернативність джерел інформації, в межах якої всі медіа блокуються, крім державних. Доступ до останніх навпаки ж спрощується.
Саме тому ворог зобов’язав бюджетників на ТОТ півдня отримати комплекти супутникового телебачення «русскій мір», які дозволяють безкоштовно переглядати 24 пропагандистських рупори телеканали, — зазначають у ЦНС.