Підлітків ТОТ Запоріжжя закликають доносити на однокласників

Російські загарбники шукають інформаторів серед жителів ТОТ Запоріжжя, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n191287-pidlitkiv-tot-zaporijjya-zaklykaut-donosyty-na-odnoklasnykiv.html

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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські гестапівці зі «слідчого комітету» здійснили рейд по дитячих спортивних секціях міста.

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Підлітків нібито опитували щодо умов тренування, але насправді шукали нелояльні родини. Зокрема, підлітків закликали повідомляти про «підозрілих осіб» — тобто доносити на однокласників та сусідів. Про це сьогодні, 12 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Ворог намагається протиставити молодих спортсменів з ровесниками, аби виокремити окрему групу та згуртувати навколо своїх ідей. Тобто реалізує принцип «розділяй та володарюй», — наголошують у ЦНС.

Крім того, рашисти на ТОТ продовжують політику інформаційної блокади. Основною моделлю російської машини пропаганди є безальтернативність джерел інформації, в межах якої всі медіа блокуються, крім державних. Доступ до останніх навпаки ж спрощується.