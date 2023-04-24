Рашисти вимагають від дітей писати доноси, фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/ua/n182339-okupanty-vymagaut-vid-shkolyariv-pysaty-donosy-na-batkiv-cns.html

Ракурс

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України заохочують місцевих школярів писати доноси на батьків.

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За це відповідає «двіженіє первих» («рух перших») — новітня комсомольська організація, яка займається ідеологічною обробкою дітей. Про це сьогодні, 24 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що осередки «двіженія» окупанти відкривають в кожній школі.

Зауважимо, що школи на ТОТ є пропагандистськими осередками й засобом контролю за населенням. Освітній процес в школах зведений до мінімуму через дефіцит кадрів, — наголошують у ЦНС,

У ЦНС закликають мешканців тимчасово окупованих територій попередити дітей щодо ризиків участі в таких пропагандистських рухах та наголошують на важливості виховання дітей в часи окупації.

«двіженіє первих» було утворене в росії у липні 2022 року за ініціативою керівництва країни з метою формування світогляду молоді «на основі традиційних російських духовно-моральних цінностей». Організація перебуває під особистим контролем російського диктатора володимира путіна, який безпосередньо контролює всі її органи управління — наглядову раду, координаційну раду і правління.