Окупанти створили групи «Юнармії» на окупованих територіях, фото: ЗМІ рашистів

https://racurs.ua/ua/n180360-rashysty-provely-prysyagu-v-dytyachyh-militarnyh-obiednannyah-na-okupovanyh-terytoriyah-cns.html

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Російські загарбники відзвітували про «присягу» перших дітей у створених ними на тимчасово загарбаних територіях осередках дитячого мілітарного руху «юнармія», діяльність якого курує міноборони рф.

Про це сьогодні, 26 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зауважимо, що «юнармія» створена по образу гітлер’югендів в нацистській Німеччині й формується добровільно-примусово з підлітків. Члени руху з досягненням повноліття стають першими в чергу на призов до армії рф, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС нагадують, у росії вже неодноразово лунали заклики застосовувати підлітків у військових діях.

Центр національного спротиву закликає батьків не віддавати дітей до мілітарних рухів кремля, адже йдеться про їх майбутнє, — наголошується в повідомленні.

У листопаді 2022 року в ЦНС повідомляли про створення перших осередків «юнармії» на захоплених територіях Півдня України:

у Генічеську Херсонської області, де за мілітаризацію дітей відповідає росіянин серафим іванов, якого для цього окупанти привезли до України з Санкт-Петербурга;

у Мелітополі Запорізької області, де керівником став так званий ректор «мелітопольського державного університету» андрій чуйков. Цей осередок окупанти розмістили в одному з приміщень педагогічного університету імені Макаренка.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення рашисти також створили осередки «юнармії» та подібних дитячих рухів в окупованому Криму. Зокрема, у 2020 році у Ялті відбувся дитячий військовий парад.