Під час параду, фото: «Крим.Реалії»

https://racurs.ua/ua/n134133-dytyachyy-viyskovyy-parad-okupanty-vlashtuvaly-v-krymu.html

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У тимчасово окупованому кримському місті Ялта відбувся дитячий військовий парад.

Окупанти влаштували його на честь російського Дня захисника Вітчизни, котрий у країні-агресорі відзначається 23 лютого, повідомляє видання «Крим.Реалії».

В параді взяли участь школярі, учні кадетських класів, члени російського військово-патріотичного руху «Юнармія» та «Школи юних моряків».

Діти пройшли маршем набережною міста до головної сцени. Там їх привітали зі святом і пригостили кашею з польової кухні, встановленої співробітниками місцевої рятувальної служби.

Зазначається, що простим глядачам каші не давали.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року окупанти влаштували для дітей у тимчасово окупованому Севастополі «військово-тактичну гру», учасники якої стріляли з пневматичної гвинтівки, кидали гранати та облаштували польовий табір.