Епідемія коронавірусу: у Китаї за шість днів побудували завод із виробництва масок та масово застосовують традиційну медицину

Коронавірус призвів до значного зростання попиту на медичні маски

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У столиці Китаю Пекіні за шість днів побудували завод із виготовлення медичних масок, попит на які значно зріс у зв’язку зі спалахом нового коронавірусу.

Очікується, що після введення в експлуатацію він виготовлятиме 250 тис. масок у день. Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».

Площа заводу становить 1 тис. 70 кв. м. Зазначається, що зазвичай для реалізації такого проекту будівельникам потрібно місяць часу.

Також, щоб протистояти коронавірусу, у Китаї масово вдаються до застосування практик традиційної медицини, зокрема, таких як лікувальні трави. Загалом такі методики були застосовані для лікування понад 60 тис пацієнтів з пневмонією, спровокованою коронавірусом нового типу (COVID-19).

Китайські чиновники зазначають, що традиційна медицина показала позитивні результати в стримуванні прогресування легкої стадії захворювання у важку, і була включена в державний план з діагностики та лікування COVID-19.

Нагадаємо, влада Італії запровадила обмеження на пересування для тих регіонів на півночі країни, де нещодавно було виявлено численні випадки інфікування новим коронавірусом. В Італії вже виявлено 79 випадків цього захворювання, двоє літніх людей померли.