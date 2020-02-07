У світі поширюється новий коронавірус

https://racurs.ua/ua/n133374-perec-ta-chasnyk-ne-dopomojut-u-vooz-zaklykaut-ne-namagatysya-likuvaty-koronavirus-narodnymy.html

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Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликає не намагатися лікувати новий небезпечний коронавірус 2019-nCoV народними засобами, такими як часник, перець, солона вода, кунжутна олія тощо.

Наразі відсутні будь-які докази, що такі методи допомагають боротися з хворобою. Більше того, застосування деяких з народних засобів, таких як нанесення кунжутної олії на шкіру, може бути навіть небезпечним для здоров’я, наголошується у Твіттері ВООЗ.

Організація опублікувала такі рекомендації у зв’язку з поширенням у соцмережах низки «корисних» порад щодо різних народних засобів лікування від цієї інфекції чи захисту від неї.

Також у боротьбі з хворобою не допоможуть антибіотики, оскільки вони діють проти бактерій, а не вірусів, та засоби полоскання ротової порожнини. Так само не допоможуть вакцини від пневмонії, оскільки вірус 2019-nCoV — нова інфекція, яке потребує власної вакцини.

У ВООЗ наголошують, що наразі не існує конкретних ліків для запобігання чи боротьби з коронавірусом.

Проте дещо допомогти можуть загальні профілактичні засоби, такі як часте миття рук.

Медичні маски потрібно носити тим, у кого вже є симптоми хвороби, наголошують у ВООЗ.

ВООЗ допомагає прискорити зусилля в галузі досліджень та розробок низці партнерів, — зазначають в організації.

Нагадаємо, учені вважають, що коронавірус 2019-nCoV міг мати проміжного господаря, від якого потім заразилася людина. Це могли бути панголіни (вимираючі реліктові ссавці).