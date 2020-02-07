В мире распространяется новый коронавирус

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не пытаться лечить новый опасный коронавирус 2019-nCoV народными средствами, такими как чеснок, перец, соленая вода, кунжутное масло и тому подобное.

В настоящее время отсутствуют какие-либо доказательства, что такие методы помогают бороться с болезнью. Более того, применение некоторых из народных средств, таких как нанесение кунжутного масла на кожу, может быть даже опасным для здоровья, отмечается в Твиттере ВОЗ.

Организация опубликовала следующие рекомендации в связи с распространением в соцсетях ряда «полезных» советов по различным народным средствам лечения от этой инфекции или защиты от нее.

Также в борьбе с болезнью не помогут антибиотики, поскольку они действуют против бактерий, а не вирусов, и средства полоскания ротовой полости. Кроме того, не помогут вакцины от пневмонии, поскольку вирус 2019-nCoV — новая инфекция, которая нуждается в собственной вакцине.

В ВОЗ отмечают, что не существует конкретных лекарств для предотвращения или борьбы с коронавирусом.

Однако немного помочь могут общие профилактические средства, такие как частое мытье рук.

Медицинские маски нужно носить тем, у кого уже есть симптомы болезни, отмечают в ВОЗ.

ВОЗ помогает ускорить усилия в области исследований и разработок ряду партнеров, — отмечают в организации.

Напомним, ученые считают, что коронавирус 2019-nCoV мог иметь промежуточного хозяина, от которого потом заразился человек. Это могли быть панголины (вымирающие реликтовые млекопитающие).