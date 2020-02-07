Новосад, которой не хватает на ребенка, собрала миллион на квартиру. Фото: пресс-служба МОН

https://racurs.ua/n133373-novosad-kotoroy-ne-hvataet-na-rebenka-sobrala-million-na-kvartiru.html

Ракурс

Анна Новосад, министр образования и науки, ранее жаловавшаяся на неконкурентную зарплату, которой не хватит на содержание ребенка, задекларировала покупку квартиры в Киеве.

Стоимость недвижимости — 944 тыс. грн. Такие данные она внесла в Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Новосад получила права собственности на квартиру в Киеве площадью 46,6 кв. м. 3 февраля текущего года. Недвижимость она приобрела у компании «Дисбуд», которая принадлежит бизнесмену Александру Насиковскому. Стоимость покупки — 944 тыс. 200 грн.

Напомним, министр образования и науки Анна Новосад в недавнем интервью одному из украинских изданий пожаловалась на неконкурентную заработную плату в 36 тыс. грн. По словам чиновницы, нынешняя ее зарплата является на 10 тыс. грн меньшей, чем та, которую она получала на должности руководителя директората Минобразования. Также она считает, что когда-то захочет ребенка, но ее нынешней зарплаты не хватит на его содержание.

Отметим, за 2018 год министр задекларировала покупку автомобиля Toyota Yaris за 25 тыс. грн и 754 тыс. грн дохода.