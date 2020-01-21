Новосад говорит, что не сможет содержать ребенка на 36 тыс. грн зарплаты: реакция соцсетей

Анна Новосад / Фото: Захід.нет

https://racurs.ua/n132378-nado-nomer-kartochki-dlya-pojertvovaniy-reakciya-socsetey-na-jaloby-ministra-novosad-o-skudnoy.html

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Министр образования и науки Анна Новосад в недавнем интервью одному из украинских изданий пожаловалась на неконкурентную заработную плату в 36 тыс. грн. По словам чиновницы, нынешняя ее зарплата является на 10 тыс. грн меньшей, чем та, которую она получала на должности руководителя директората Минобразования.

Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. У меня есть собственное жилье, служебный автомобиль, и нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях на пенсию, то определенно этого не хватит… Также у меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать…, — сказала Новосад.

В то же время в соцсетях министру посоветовали «не злить людей».

Не надо злить людей. Большинство мечтало бы о такой зарплате, — пишут пользователи Фейсбук.

Кроме этого, украинцы высказали мнение о том, что министр образования сначала должен поработать учителем, затем директором школы, чтобы иметь практический опыт работы в сфере образования, и только после этого рассчитывать на место в правительстве.

Очень простой выход — уволиться. Идти в школу простым учителем. Там обещали больше, может, дождемся, — пишут пользователи соцсетей.

Напомним, в августе министр образования Новосад опозорилась из-за поста с ошибками.