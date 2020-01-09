Зарплаты учителей. Фото: CC0 Public Domain

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Прибавят ли зарплаты учителям в 2020 году? Этот вопрос волнует не только педагогов, но и всех, кто причастен к образовательной системе. От оклада педагогов зависит их благополучие и социальная защищенность, а значит, и качество предоставляемых ими услуг.

В качественном образовании заинтересованы и ученики, и их родители, и государство в целом. Несмотря на очевидные факты, зарплаты учителей всегда оставляли желать лучшего. Разбираемся, какого повышения ждать в 2020 году.

Зарплаты учителей: добавке быть?

В 2019 году минимальная зарплата учителя (без надбавок) составляла от 3 до 4 тыс. грн. Более точная сумма зависит от регионов, в которых работают педагоги. В 2020 году в оплате труда учителей ожидаются изменения в лучшую сторону.

Согласно проекту госбюджета на 2020 год, предусмотрено введение дополнительных надбавок для учителей в зависимости от стажа работы. Бюджетный комитет принял решение об увеличении зарплат всем педагогам, а также о разовых выплатах для молодых специалистов. В 2019 году с учетом всех надбавок зарплаты учителей в среднем по Украине составляли от 6 до 7 тыс. грн.

На 2020 год запланированы следующие надбавки к зарплате учителей:

за престижность работы;

за стаж работы;

за дополнительные обязанности — такие, как кружки и факультативы;

за звание, категорию;

за класс и тип школы.

В бюджете на 2020 год предусмотрено 2,2 млрд грн на надбавки учителям за престижность профессии. Дополнительную надбавку выплачивают за проверку ученических тетрадей, а также преподавателям математики, украинского и иностранных языков. При этом размер надбавки не может превышать 15‒30% от основного оклада.

Кто получает больше всех?

Зарплата учителей в 2019 году особо не радовала. Самыми высокооплачиваемыми педагогами прошлого года стали учителя китайского, японского и португальского языков в специализированных школах. Их оклады достигали 7‒8 тыс. грн.

В нынешнем году добавят зарплату учителям польского языка, которым сейчас платят около 6 тыс. грн. Столько же составляет оклад учителя французского языка.

Сколько добавят к зарплате учителей в 2020 году

В 2019 году оклады педагогов обещали поднять до 12 тыс. грн. Но президентские выборы прошли, и реальность немного охладила горячие головы. О таких цифрах уже никто не говорит, а в сентябре 2019 года министр образования и науки Анна Новосад заявила, что повышения зарплат учителям ждать не стоит.

Однако с 2020 года кардинально меняется тарифная сетка, по которой начисляют зарплаты. В Кабмине говорят о возможном повышении зарплаты учителя, которое составит 20‒70% от оклада.

Приоритетным направлением стала поддержка молодых учителей, которым с 2020 года обещают платить по 7‒8 тыс. грн. Кроме того, для них запланирована выплата 13-й зарплаты (10 прожиточных минимумов) — около 21 тыс. грн. Педагоги со стажем могут рассчитывать на выплаты от 10,5 тыс. грн. Тем, кто проработал более трех лет, предусмотрена надбавка за стаж до 10%. Тем, кто имеет стаж более 10 лет, добавят по 20% от оклада.

Помимо изменений в расчетной сетке учителей ждет увеличение надбавки за престижность профессии, а также планируется введение надбавки за участие в сертификации.

В ноябре 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ожидаемый размер повышения зарплат учителей в 2020 году — 9%.

Сколько добавят к зарплате учителям в училищах и руководителям кружков

Тем педагогам, которые преподают в профессионально-технических училищах, тоже добавят зарплату. В среднем ставки должны увеличиться на 2‒3 тыс. грн. В 2019 году молодому преподавателю училища платили около 5 тыс. грн, в 2020 году обещают поднять оклад до 7,7 тыс. грн.

Опытному мастеру, заведующему мастерской с учетом повышения могут платить от 9,8 тыс. грн.

Увеличить зарплаты планируют и тем педагогам, которые ведут внешкольные занятия для детей — кружки и секции. В 2019 году они получали минимальную зарплату, в 2020 году им должны платить от 5,8 тыс. грн.

Сколько добавят преподавателям вузов

Несмотря на престижность профессии, преподаватели вузов не могут похвастаться высокими зарплатами — их ставки не особо отличаются от зарплат учителей среднеобразовательных школ.

Оклад сотрудника вуза формируется согласно тарифной сетке, в которой насчитывается более двух десятков разрядов. Самый низкий — первый разряд, самый высокий — 24-й. Оклад сотрудника первого разряда составляет 1,9 тыс. грн, а специалиста 24-го разряда — чуть больше 8,3 тыс. грн.

В 2020 году тарифные разряды обещают пересмотреть. Тем, кто состоит в разрядах с первого по шестой, то есть до 2,78 тыс. грн, могут добавить особые выплаты, так как их зарплаты не дотягивают до «минималки». Самые высокие разряды начинаются с 18-го, то есть с 6,1 тыс. грн.

Зарплаты учителей: немного статистики

Согласно данным Госстата, в Украине размер средней зарплаты педагога не превышает 8 тыс. грн. За первое полугодие 2019 года зарплаты учителей выросли на тысячу гривен.

Размер оплаты труда учителя в нашей стране также зависит от региона, где он работает: самые низкие зарплаты зафиксированы в западных областях, самые высокие — в центральных регионах и Киеве.

Еще один фактор, который влияет на уровень зарплаты учителей, — тип учебного заведения. Сотрудники специализированных школ, коллегиумов и колледжей могут получать на четверть больше, чем преподаватели ПТУ.

Молодые специалисты по-прежнему не мечтают посвятить себя работе в школе. Сказываются и низкие зарплаты учителей, и отношение сограждан к работникам образования. Те педагоги, которые проработали в школе больше 30 лет и должны выйти на пенсию, не спешат освобождать рабочие места для молодежи. Спасти ситуацию может только существенная поддержка молодых специалистов со стороны государства. Будет ли она реализована в 2020 году, зависит от правительства.