Зарплати вчителів. Фото: CC0 Public Domain

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Чи додадуть зарплати вчителям у 2020 році? Це питання хвилює не лише педагогів, а й усіх, хто причетний до освітньої системи. Від окладу педагогів залежить їхній добробут і соціальна захищеність, а значить, і якість наданих ними послуг.

У якісній освіті зацікавлені і учні, і їхні батьки, і держава загалом. Попри очевидні факти, зарплати вчителів завжди залишали бажати кращого. Розбираємося, на яке підвищення чекати у 2020 році.

Зарплати вчителів: добавці бути?

У 2019 році мінімальна зарплата вчителя (без надбавок) становила від 3 до 4 тис. грн. Більш точна сума залежить від регіонів, в яких працюють педагоги. У 2020 році в оплаті праці вчителів очікуються зміни у кращий бік.

Згідно з проектом держбюджету на 2020 рік, передбачено введення додаткових надбавок для вчителів в залежності від стажу роботи. Бюджетний комітет ухвалив рішення про збільшення зарплат всім педагогам, а також про разові виплати для молодих фахівців. У 2019 році з урахуванням всіх надбавок зарплати вчителів у середньому по Україні становили від 6 до 7 тис. грн.

На 2020 рік заплановані такі надбавки до зарплати вчителів:

за престижність роботи;

за стаж роботи;

за додаткові обов'язки — такі, як гуртки і факультативи;

за звання, категорію;

за клас і тип школи.

У бюджеті на 2020 рік передбачено 2,2 млрд грн на надбавки вчителям за престижність професії. Додаткову надбавку виплачують за перевірку учнівських зошитів, а також викладачам математики, української та іноземних мов. При цьому розмір надбавки не може перевищувати 15‒30% від основного окладу.

Хто отримує найбільше?

Зарплата вчителів у 2019 році не надто радувала. Найбільш високооплачуваними педагогами минулого року стали вчителі китайської, японської та португальської мов у спеціалізованих школах. Їхні оклади досягали 7‒8 тис. грн.

Нинішнього року додадуть зарплату вчителям польської мови, яким зараз платять близько 6 тис. грн. Стільки ж становить оклад вчителя французької мови.

Скільки додадуть до зарплати вчителів у 2020 році

У 2019 році оклади педагогів обіцяли підняти до 12 тис. грн. Але президентські вибори минули, і реальність трохи остудила гарячі голови. Про такі цифри вже ніхто не говорить, а у вересні 2019 року міністр освіти і науки Ганна Новосад заявила, що на підвищення зарплат вчителям чекати не варто.

Однак з 2020 року кардинально змінюється тарифна сітка, за якою нараховують зарплати. У Кабміні кажуть про можливе підвищення зарплати вчителя, яке становитиме 20‒70% від окладу.

Пріоритетним напрямом стала підтримка молодих вчителів, яким з 2020 року обіцяють платити по 7‒8 тис. грн. Крім того, для них запланована виплата 13-ї зарплати (10 прожиткових мінімумів) — близько 21 тис. грн. Педагоги зі стажем можуть розраховувати на виплати від 10,5 тис. грн. Тим, хто пропрацював понад три роки, передбачено надбавку за стаж до 10%. Тим, хто має стаж більш як 10 років, додадуть по 20% від окладу.

Окрім змін у розрахунковій сітці на вчителів чекає збільшення надбавки за престижність професії, а також планується запровадження надбавки за участь у сертифікації.

У листопаді 2019 року прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що очікуваний розмір підвищення зарплат вчителів у 2020 році — 9%.

Скільки додадуть до зарплати вчителям в училищах і керівникам гуртків

Тим педагогам, які викладають у професійно-технічних училищах, теж додадуть зарплату. В середньому ставки мають збільшитися на 2‒3 тис. грн. У 2019 році молодому викладачеві училища платили близько 5 тис. грн, у 2020 році обіцяють підняти оклад до 7,7 тис. грн.

Досвідченому майстрові, завідувачу майстерні з урахуванням підвищення можуть платити від 9,8 тис. грн.

Збільшити зарплати планують і тим педагогам, які ведуть позашкільні заняття для дітей — гуртки та секції. У 2019 році вони отримували мінімальну зарплату, у 2020 році їм мають платити від 5,8 тис. грн.

Скільки додадуть викладачам вишів

Попри престижність професії, викладачі вищих навчальних закладів не можуть похвалитися високими зарплатами — їхні ставки не дуже відрізняються від зарплат вчителів загальноосвітніх шкіл.

Оклад працівника вишу формується згідно з тарифною сіткою, в якій налічується понад два десятки розрядів. Найнижчий — перший розряд, найвищий — 24-й. Оклад працівника першого розряду становить 1,9 тис. грн, а фахівця 24-го розряду — трохи більш як 8,3 тис. грн.

У 2020 році тарифні розряди обіцяють переглянути. Тим, хто має розряд з першого по шостий, тобто до 2,78 тис. грн, можуть додати окремі виплати, оскільки їхні зарплати не дотягують до «мінімалки». Найвищі розряди починаються з 18-го, тобто з 6,1 тис. грн.

Зарплати вчителів: трохи статистики

Згідно з даними Держстату, в Україні розмір середньої зарплати педагога не перевищує 8 тис. грн. За перше півріччя 2019 року зарплати вчителів зросли на тисячу гривень.

Розмір оплати праці вчителя в нашій країні також залежить від регіону, де він працює: найнижчі зарплати зафіксовані в західних областях, найвищі — в центральних регіонах і Києві.

Ще один фактор, який впливає на рівень зарплати вчителів, — тип навчального закладу. Співробітники спеціалізованих шкіл, колегіумів і коледжів можуть отримувати на чверть більше, ніж викладачі ПТУ.

Молоді фахівці досі не мріють присвятити себе роботі у школі. Даються взнаки і низькі зарплати вчителів, і ставлення громадян до працівників освіти. Ті педагоги, які пропрацювали у школі понад 30 років і повинні вийти на пенсію, не поспішають звільняти робочі місця для молоді. Врятувати ситуацію може тільки суттєва підтримка молодих фахівців з боку держави. Чи буде вона реалізована у 2020 році, залежить від уряду.