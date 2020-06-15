ЗНО 2020 — Зовнішнє незалежне оцінювання. Фото: Pixabay

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Ракурс

Карантинні заходи, що вживаються для боротьби з епідемією коронавірусу, схоже, не лише угроблять дрібний і середній бізнес, а й можуть завдати непоправного удару по системі вищої освіти, а саме — ЗНО 2020. Зовнішнє незалежне оцінювання, яке проводиться в Україні вже понад десять років і успішно замінило наскрізь корупційні вступні іспити, можуть придушити нишком, посилаючись на «турботу про здоров'я дітей» і «протиепідемічні заходи».

ЗНО стало справжньою революцією в системі освіти, і, як у будь-якої революційної новації, у нього знайшлися палкі недоброзичливці — переважно викладачі вишів, для яких старі вступні іспити були чудовою годівницею. Не дивно, що розмови про скасування зовнішнього незалежного оцінювання велися давно. А тут епідемія підкинула такий шанс закопати його остаточно.

Профанація тестування ЗНО

Ми вже писали про ймовірні графіки проведення тестування, але, схоже, це марна праця. Наприклад, цього тижня, 15 і 17 червня було заплановано проведення пробного ЗНО, але в суботу несподівано стало відомо, що все скасовується. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу про те, що Кабмін вніс зміни до постанови №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», якою встановлено карантин з 22 травня до 22 червня 2020 року, вилучивши з дозволених заходів пробне тестування.

Цікаво, що, за словами заступника директора Українського центру оцінювання якості знань Тетяни Вакуленко, в УЦОЯО дізналися про це з соцмереж. Співробітники центру зорієнтувалися на ходу й одразу ж поширили прохання до абітурієнтів утриматися від візитів до центрів тестування в ці понеділок і середу.

Що робити абітурієнтам, які серйозно готуються до вступу? Їм запропонували два варіанти. Перший — зайти в особистий кабінет на сайті УЦОЯО, завантажити зошити і бланки, заповнити їх вдома і надіслати на перевірку. На виконання завдання дається два дні замість п'яти годин. Другий варіант — все-таки з'явитися до центру особисто, взяти свої зошити й відвезти їх додому для самостійної роботи. На виконання завдань дається знову-таки два дні.

І той, і інший спосіб — чиста профанація: маючи під рукою всі необхідні матеріали, помічників і вільний доступ до інтернету, абітурієнти можуть написати тест на відмінно. Тільки який в цьому сенс? Адже пробне тестування ЗНО дає їм можливість провести перевірку в умовах, максимально наближених до бойових. А подібне «онлайн-тестування» можна було б провести вже разів сто, просто завантаживши безкоштовно тестові завдання попередніх років.

Плакали грошики за пробне ЗНО?

До речі про «безкоштовно». Пробне тестування — платний захід. У Міносвіти повідомили, що гроші, сплачені за пробне ЗНО, повертати не будуть. І в МОН, і в УЦОЯО це пояснили тим, що при розрахунку вартості враховуються витрати на складання тестів, переклад, створення звукових матеріалів, макетів тестових зошитів, бланків відповідей, інформаційних бюлетенів. Приплюсуйте сюди оплату праці співробітників. Загалом, гроші вже витрачені, а що послуга за ці гроші — не послуга, а так, фікція, в цьому винен виключно вірус.

Однак добрий наш президент негайно виступив із втішною заявою — розпорядився провести пробне ЗНО безкоштовно, а гроші всім повернути. Про це в одному з інтерв'ю сказав міністр фінансів Сергій Марченко: «Загалом на проходження пробного ЗНО зареєструвалися понад 362 тис. учасників. Сплачені кошти за його проходження в розмірі майже 53 млн грн будуть компенсовані в повному обсязі».

Ось-ось має з'явитися інформація про те, як уряд збирається повертати ці гроші. Тільки, чесно кажучи, велика ймовірність, що ця заява — із серії обіцянок платити по 4000 дол. вчителям і божевільні надбавки медикам, які беруть участь у ліквідації наслідків епідемії коронавірусу.

То коли буде ЗНО?..

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що можливість проведення ЗНО в період з 25 червня по 17 липня цього року розглянуть 20‒22 червня, і рішення буде прямо залежати від епідеміологічної ситуації в країні.

«Всі пункти тестування були готові до проведення пробного ЗНО. Але у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації уряд ухвалив рішення про скасування пробного ЗНО у закладах освіти. Дати проведення основної сесії ЗНО наразі залишаються без змін», — втішає абітурієнтів в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Одним словом, час «Ч» — 22 червня. Саме тоді, за словами Віктора Ляшка, і обіцяють прийняти остаточне рішення про терміни проведення ЗНО. І між іншим, пан Ляшко не виключає можливості, що епідеміологічна ситуація не дозволить провести зовнішнє незалежне оцінювання в заплановані терміни.

...І чи буде воно взагалі?

А тим часом за день до рішення Кабміну про заборону пробного ЗНО в соцмережах з'явився дуже тривожний пост освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, який дізнався зі своїх джерел, що влада вже готує документи про скасування ЗНО.

Сергій Горбачов резюмує: ЗНО є сьогодні найнадійнішою гарантією права на рівний доступ до вищої освіти. Освітній омбудсмен, призначений на цю посаду рік тому ще Кабміном Гройсмана, в минулому — вчитель-словесник і директор спеціалізованої школи, точно знає, як працює система підготовки до вступу і власне вступу до вишів.

Думки щодо розгардіяшу із ЗНО в суспільстві найрізноманітніші, і щоб переконатися в цьому, достатньо заглянути в будь-яку з гілок коментарів під будь-якою з новин про тестування. «Схоже, нас готують до відродження корупційної клоунади у вигляді вступних іспитів». «Раніше жили без ЗНО і було все чудово! Навіщо дітям нерви витрачати, у них і так навантаження скажене у школі! Скасувати ЗНО взагалі».

Скасування пробного тестування, повний туман у питанні термінів основного ЗНО — все це схоже на тактику маленьких кроків у бік одного великого рішення: прикінчити ЗНО та повернути стару систему іспитів.

Між іншим, з'явилася інформація про те, що в Києві вже скасували проходження ЗНО для випускників, які не вступатимуть (нагадаємо, ЗНО — це можливість не лише вступити до вишу, а ще й об'єктивно оцінити якість освіти). У наказі зазначено, що такий крок зроблено з метою «збереження життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу та запобігання поширенню на території міста Києва гострої респіраторної хвороби COVID-19».

Під гаслом «боротьби за здоров'я», схоже, нам піднесуть ще багато сюрпризів.