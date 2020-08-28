Школа у вересні 2020. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2714-shkoly-vidkryvautsya-i-zakryvautsya-zakordonnyy-dosvid-i-osoblyvosti-roboty-ukrayinskyh-shkil.html

Ракурс

Поки Україна готується до навчального року в новій пандемічній реальності, в деяких країнах діти вже сіли за парти. Правила та обмеження для школярів і педагогів, що запроваджуються у різних куточках планети, неабияк відрізняються: від строгих до зовсім лояльних. Подробиці протиепідемічних заходів щодо COVID-19 під час навчання дітей у школах у вересні цікавлять всіх, адже перший день осені може стати тригером, коли і без того нерадісна українська статистика рвоне вгору.

Як дотримуватися нових правил поведінки у школах з 1 вересня з великою кількістю дітей і зберігати дистанцію? Як планують організувати харчування, хто і як забезпечуватиме навчальні заклади засобами індивідуального захисту? Чи закриють школу, якщо школяр або педагог підхопив коронавірусну інфекцію? Це лише дещиця запитань, на які хотілося б отримати відповіді.

22 серпня вийшла нова постанова головного санітарного лікаря «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», що анулює попередню, яка побачила світ наприкінці липня. Звід правил шкільного життя по-новому викликає чимало запитань, адже багато рекомендацій є вельми розпливчастими. У нинішній ситуації непросто всім, особливе співчуття викликають вчителя і керівництво шкіл, які мають втілювати рекомендації чиновників у життя.

Школа у вересні 2020 року: маски і термометрія

У школу 1 вересня 2020 року підуть діти на всій території України, за винятком регіонів з червоним рівнем епідемічної небезпеки. З 31 серпня (і протягом 14 днів) до червоної зони віднесені, наприклад, Івано-Франківськ, Чернівці та Коломия, до помаранчевої — Луцьк, Коростень та Ужгород. Столиця України в жовтій зоні.

Якщо казати про масковий режим і термометрію у школах з 1 вересня, то правила будуть такими:

вхід у приміщення навчального закладу можливий тільки за наявності захисної маски або респіратора;

під час занять школярі можуть маски не вдягати, однак під час пересувань школою, які повинні бути мінімізовані, маска обов'язкова. А ось для учнів 1‒4 класів зробили виняток: їх пускатимуть до школи без масок і не вимагатимуть при виході з класу;

в регіонах з помаранчевим рівнем епідемічної небезпеки педагоги під час занять повинні використовувати захисні щитки;

вчителям, які працюють у жовтій або зеленій зоні, рекомендовано просто дотримуватися фізичної дистанції;

персонал шкіл з 1 вересня допускається до роботи тільки за наявності маски (вона може бути і саморобною), респіратора або захисного щитка і після вимірювання температури безконтактним термометром. У разі відміток вище за 37,2 градуса або ознак гострого респіраторного захворювання працівник не допускається до роботи;

персонал шкіл у вересні повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) з розрахунку одна захисна маска на три години роботи, із запасом ЗІЗ на п'ять днів;

батькам або особам, які супроводжують, до школи заходити заборонено. Виняток — супроводжувачі осіб з інвалідністю.

Про вимірювання температури дітям у документі не йдеться. Чиновники рекомендують вчителям проводити опитування школярів про самопочуття і симптоми коронавірусної інфекції. Водночас, за словами в. о. першого заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського, ранок у школі з 1 вересня починатиметься з вимірювання температури як працівникам, так і учням, а потім будуть проходити п'ятихвилинки здоров'я. Багато батьків вже отримали зі шкіл анкети із запитаннями про здоров'я їхніх чад, які треба заповнити, щоб школяр був допущений до занять.

Мий до дір, мінімум руху і особливості харчування у школах 2020

Згідно з документом, пересування учнів між кабінетами потрібно мінімізувати. Зокрема, пропонується проводити заняття в одному кабінеті, застосовувати для вивчення дисциплін модульний підхід. Крім того, розробники радять уроки за можливості проводити на відкритому повітрі. Гарна ідея, та ось погода у нас — дама примхлива. Для організованого руху будівлею школи з 1 вересня пропонується використовувати запасні виходи, розмітку на підлозі, виділити зони переміщення для різних вікових категорій учнів.

Навчальним закладам рекомендовано розвести в часі початок і кінець занять, змін для різних класів. Цікаво, чи залишиться після цього час на домашнє завдання?

Після кожного заняття необхідно проводити провітрювання протягом щонайменше десяти хвилин.

Після занять наприкінці робочого дня треба очистити і дезінфікувати поверхні, дверні ручки, столи, місця для сидіння, поручні тощо. Хто повинен цим займатися?

Забороняється організація харчування у школах за типом шведського столу і самообслуговування, а також робота питних фонтанчиків. Відстань між столами в їдальні, за якими можуть перебувати не більш як четверо осіб, має становити щонайменше 1,5 м.

Як заявили в Київській міськадміністрації, в їдальнях столичних шкіл у вересні зможуть харчуватися тільки учні старших класів та діти, що перебувають у групах продовженого дня. Учням початкових класів пакетовану їжу планують приносити в класи. За словами чиновників, сніданок коштуватиме 19 грн, а обід — понад 40 грн. Все це за кошт батьків. А ось де харчуватимуться учні середньої школи, схоже, дізнаємося вже 1 вересня.

На всіх входах до навчального закладу мають бути організовані місця для обробки рук антисептиками, позначені яскравими вказівниками та інструкціями про правила дезінфекції рук. У санітарних кімнатах — рідке мило, паперові рушники або електросушарки для рук.

Що робити, якщо хтось захворів?

У документі немає чітких вказівок про те, що робити, якщо коронавірусну інфекцію підхопить вчитель або хтось із його оточення. Чи будуть в такому разі відправляти учнів та інших педагогів на самоізоляцію?

У Київській міськадміністрації пояснили, що в цьому разі школу можуть закрити. «Залежно від ситуації буде прийматися рішення — або школа закривається, або клас іде на карантин, або вчитель», — спробував внести ясність Мондрієвський. Рішення про закриття школи прийматиме директор.

А якщо захворів школяр? У постанові головного санлікаря про це також лише загальні фрази. Департамент освіти і науки Києва розробив рекомендації, як діяти школам з 1 вересня в разі виявлення симптомів коронавірусу. Дитину поміщають у шкільний ізолятор, у приміщенні проводять дезінфекцію. Учні з класу, де виявлена дитина з симптомами захворювання, переходять на самоізоляцію до отримання результатів лабораторних тестів. Якщо все гаразд, повертаються до школи, при позитивному тесті на COVID-19 школярі переходять на дистанційку на два тижні.

Від масок до обіймів — як відкривали закордонні школи

Бельгійські, польські та угорські учні, як і українські, підуть до школи 1 вересня. А ось шведи і фіни вже сіли за парти. Правила шкільного життя, які диктуються пандемією вірусу з короною, у школах різних куточків планети відрізняються. Наприклад, в Італії — країні, яку першою в Європі накрила пандемія, школярів пересадять за одномісні парти на відстані не менш як метр, а розклад змінять, щоб учні різних класів менше перетиналися один з одним. Мінімум переміщення, їжа в герметичних упаковках і заборона батькам заходити навіть на територію шкільного подвір'я — такою є нова реальність. На уроках учням дозволено маску не вдягати, але тільки піднявся, йдеш до вчителя — будь добрий, одягни.

У Канаді фізичної дистанції у школі можна не дотримуватися. Щоправда, тільки учням одного класу і їхнім вчителям. При виході з класу діти зобов'язані дотримуватися безпечної дистанції у два метри.

У США школярі вже сіли за парти — тут навчання починається в середині серпня. В одних штатах планували дотримуватися принципу 30 на 70: тиждень у школі і два тижні вдома. В інших вирішили не ризикувати здоров'ям дітей і вчителів, відправивши всіх на дистанційне навчання. Адміністрації шкіл забезпечили своїх учнів необхідними аксесуарами для онлайн-навчання — не тільки планшетами, а й їжею. Вартість обідів становить приблизно 15 дол. на тиждень, а для сімей з низьким доходом вони безкоштовні.

У Німеччині не тільки навчальний рік починається в різний час (в серпні або у вересні), а й ковідні правила у школах також різняться. Наприклад, у Саксонії відкриваються всі класи, але скорочується час перебування: молодші школярі вчитимуться не більш як чотири години на день. У Бранденбурзі умови дуже лояльні: фізична дистанція скасована, ба більше, можна обніматися і цілуватися, як і до пандемії. Єдина вимога — ретельно мити руки.

Берлін став одним з перших міст Німеччини, де знову відкрилися школи після літніх канікул. Учні зобов'язані носити маски в коридорах, під час перерв, за партою її можна зняти. У столиці Німеччини за два тижні після відкриття 41 школа повідомила про випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Сотні учнів і вчителів перебувають на карантині.

Литва також відкриває школи у звичайному режимі — без особливих правил фізичного дистанціювання і носіння масок.

В Японії діти вже давно пішли до школи — тут навчальний рік починається навесні, 1 квітня. У масках на уроках і навіть фізкультурі, відстань між партами півтора метра, класи розділені на підгрупи по десятеро осіб, скасування батьківських зборів — так коротко виглядає шкільне життя у Країні висхідного сонця.

* * *

У нашій країні значно легше закрити школи, ніж навести в них лад. До того ж у значній частині навчальних закладів існують об'єктивні перешкоди для реалізації належних заходів щодо забезпечення епідемічної безпеки. На жаль, видимість активної діяльності на антиковідному фронті нагадує більше фарбування зів'ялої трави в яскравий зелений колір перед приїздом начальства. Головне питання: чи зможе Україна впоратися, якщо початок навчального року призведе до значного погіршення епідемічної ситуації?