Коронавірусна інфекція. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2703-na-kolektyv-spodivaysya-ta-sam-ne-zivay-kinec-pandemiyi-koronavirusnoyi-infekciyi-moje-buty.html

Ракурс

Коронавірусу SARS-CoV-2 знадобилося півроку, щоб досягти позначки в 10 млн інфікованих. І всього лише 40 днів на наступні 10 млн — від початку пандемії коронавірусну інфекцію на планеті підхопили вже понад 20 млн осіб. За підрахунками інформагентства Reuters, кожні 15 секунд у світі від COVID-19 помирає одна людина.

Попри темпи, до колективного імунітету нам ще далеко. У ВООЗ стверджують: на коронавірусну інфекцію перехворіли 10% населення землі, а для формування захисного колективного імунітету ця цифра має бути в шість разів більша. У більшості прогнозів про поріг колективного імунітету щодо вірусу з короною миготять цифри в 60‒70%, у песимістичних йдеться й зовсім про 80%.

Поточний рівень колективного імунітету до вірусу SARS-CoV-2 в Україні ледь перевищує 5%. У всякому разі, такий результат отримала одна з приватних лабораторій після 45 днів тестування українців на IgG — антитіла пам'яті до нового коронавірусу. Найвищий рівень так званого імунітету натовпу на заході України — близько 11%. В окремих містах, наприклад, Мукачево та Ковелі, досягає навіть 20‒30%. Схоже, жителі цих міст захищені від коронавірусної інфекції більше за всіх. Такий самий показник у 5% мають антитіла до вірусу з короною і в найбільш постраждалих від пандемії європейських країнах — Іспанії, Італії, Великій Британії.

Невже пандемія затягнеться на роки? Наприклад, як іспанка, що збирала жертви по всьому світу протягом двох років. У потоці песимістичних новин про коронавірусну інфекцію тим більше приємно писати про хороше. Є надія, що коронавірусній реальності настане кінець раніше, ніж прогнозують песимісти. Нещодавно в електронній медичній бібліотеці medRxiv міжнародна група вчених, до якої увійшли фахівці з Британії, Португалії та Бразилії, представила результати обнадійливого дослідження. За припущеннями вчених, поріг необхідного колективного імунітету (коли вірус з короною не зможе поширюватися), може бути значно нижчим — 10‒20%. Виходить, що пандемія може піти на спад швидше? Радіти поки ще зарано, адже ця стаття має статус препринта, тобто робота ще не схвалена у професійному середовищі вчених.

На чому ґрунтуються оптимістичні прогнози? Автори дослідження вважають, що класичні моделі визначення порогу колективного імунітету щодо коронавірусної інфекції помиляються. Річ у тім, що люди не однаково сприйнятливі до SARS-CoV-2, «слабші» групи швидше виснажуються, і це уповільнює спалах захворювання. Більш сприйнятливі люди мають підвищену схильність до зараження і таким чином можуть стати імунними раніше за інших.

На динаміку поширення COVID-19 впливають так звані суперпоширювачі. Такі особи здатні заражати більше людей, ніж типова інфікована людина. При цьому самі суперпоширювачі часто не підозрюють про свою хворобу. Простежити такі випадки зараження непросто, але іноді вдається. Наприклад, у 2015 році один хворий заразив MERS-CoV (близькосхідним респіраторним синдромом) 82 особи. Центр із контролю і профілактики захворювань США (CDC) повідомляв про безсимптомну жінку, що заразила коронавірусною інфекцією 71 особу.

Через селективну імунізацію природним шляхом у гетерогенних популяціях потрібно менше випадків захворювань, щоб досягти порогу колективного імунітету. Чутливість до вірусу в таких субпопуляціях знижується, що призводить до уповільнення темпів поширення. Можливо, з цієї причини, попри ослаблення карантинних заходів, у деяких регіонах немає значного зростання захворюваності і смертей.

Імунітет до коронавірусної інфекції: не лише антитіла

Сьогодні всі стурбовані питанням: чи дає факт наявності антитіл до коронавірусної інфекції гарантію імунітету? З імунітетом все не так просто. Наявність антитіл — ще не гарантія надійного захисту. Імунітет залежить також від наявності не менш важливих клітин — Т-лімфоцитів, Т-кілерів (CD8-клітин) і Т-хелперів (CD4-клітин). Т-кілери (вбивці) здатні впізнавати в організмі клітини, заражені вірусами, і вбивати їх самостійно або залучати інші клітини для допомоги. Т-хелпери збільшують кількість і «вбивчий» потенціал Т-кілерів, специфічних щодо конкретного вірусу.

«Ракурс» вже писав про дослідження, результати якого свідчать, що насправді в популяції може бути набагато більше людей, які перенесли коронавірусну інфекцію, ніж виявляється за допомогою ПЛР-тестів, КТ (комп'ютерної томографії) або ІФА-тестів на антитіла. І це чудова новина, що наближає заповітні захисні цифри колективного імунітету.

Нагадаємо, що дослідники з Каролінського інституту (Стокгольм, Швеція) виявили, що в людей, які перенесли COVID-19 у легкій формі або зовсім без симптомів, немає антитіл проти білків нового коронавірусу, натомість є SARS-CoV-2-специфічні T-клітини пам'яті. Останні, ймовірно, і відповідають за імунітет проти вірусу з короною. Ці дані вселяють оптимізм, але тут виникає безліч запитань — і щодо ефективності розроблюваних вакцин, і популяційних досліджень на антитіла, покликаних з'ясувати, скільки людей у популяції реально перенесли хворобу і який стан колективного імунітету. Ці результати з огляду на нові дані можуть бути, м'яко кажучи, далекі від реальності. Поки ця наукова стаття вийшла у вигляді препринта на порталі bioRxiv.

Якщо подивитися на «старшого брата» нинішньої коронавірусної інфекції — SARS-CoV, яка виникла у 2002 році, часто антитіла при цьому важкому гострому респіраторному синдромі швидко зникали або зовсім не проявлялися. А ось специфічні Т-клітини пам'яті, згідно з дослідженнями, могли зберігатися протягом багатьох років (визначалися за 10‒11 років після хвороби).

Підтвердженням важливої ролі клітинного імунітету при коронавірусній інфекції може служити і робота вчених з Інституту імунології в Ла-Хойя (США) і Університету Північної Кароліни (США). Нещодавно вони поділилися відкриттям: від коронавірусу нас захищають не лише антитіла, а й Т-клітини. Вчені досліджували зразки донорської крові, забір якої проводився у 2015‒2018 роках. Метою роботи було виявити специфічні антигени коронавірусу, що викликають найсильнішу клітинну імунну відповідь, — ця інформація дуже важлива для створення майбутньої вакцини.

І тут на вчених чекала несподіванка. У половині зразків донорської крові, взятої у 2015‒2018 роках, були знайдені специфічні СD4+ Т-лімфоцити, які сьогодні виявляють абсолютно у всіх, хто перехворів на нову коронавірусну інфекцію. Крім того, сьогодні у крові в 70% тих, хто перехворів на COVID-19, виявляються ще й специфічні CD8+ Т-лімфоцити (їх знайшли у 20% зразків донорської крові). Автори дослідження вважають, що річ у перехресному імунітеті. Ці люди раніше перехворіли на інші коронавірусні інфекції, відмінні від COVID-19. Результати цієї роботи дають підстави припускати, що значна частина населення може мати перехресний імунітет до вірусу SARS-CoV-2 завдяки раніше перенесеним «сезонним застудам», «звичайним» коронавірусам.

Схожих висновків дійшли також дослідники з Німеччини і Великої Британії. У вибірці з 68 здорових людей, які не піддавалися впливу нового вірусу з короною, 35% мали Т-клітини, які реагували на новий коронавірус.

Перехресний імунітет може пояснити, чому не кожен інфікується COVID-19 після контакту з хворим, чому одні мають легкий, а інші — тяжкий перебіг захворювання. А також відсутність підтверджених випадків повторного захворювання на коронавірусну інфекцію після зникнення противірусних антитіл. Однак на такий імунітет навряд чи варто покладатися. Захворієш чи ні, і наскільки важко — багато в чому залежить від способу життя людини, наявності хронічних захворювань і... Втім, на всі ці запитання ще шукають правдиві відповіді вчені всього світу.