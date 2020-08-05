Лікування коронавірусу. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2693-likuvannya-koronavirusu-ukrayinskyy-preparat-dopomagaie-zapobigty-uskladnennyam-covid-19.html

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230 — саме стільки молекул, згідно з даними ВООЗ, досліджується в усьому світі як потенційні ліки для лікування коронавірусу. В Україні проходять клінічні випробування п'яти препаратів. Днями стали відомі проміжні результати одного з досліджень — треба сказати, вельми обнадійливі. Препарат з діючою речовиною кверцетин — не новий, відомий давно, вже продемонстрував свою ефективність у лікуванні серцево-судинних захворювань.

На сьогодні немає дієвих методів лікування коронавірусу COVID-19. Противірусні препарати, зокрема ті, що входять до українського протоколу, мають неспецифічний вплив на вірус з короною, тому навряд чи забезпечать достатньо виражений ефект. На цьому етапі підтримуюча допомога і неспецифічне лікування, що допомагає зменшити вираженість симптомів коронавірусної інфекції, поки стали єдиними варіантами лікування при цьому захворюванні.

Чому кверцетин для лікування коронавірусу?

Кверцетин належить до біофлавоноїдів — рослинних пігментів, завдяки яким рослини, фрукти та овочі мають те чи інше забарвлення. І тут багато хто може розчаровано посміхнутися. У суспільстві склалося враження, що рослинний препарат, екстракт або флавоноїд — те саме, що фуфломіцини, які не мають діючого початку. Це абсолютно не так, стверджують експерти.

Людство давно звернуло увагу на біофлавоноїди, яких на сьогодні налічується не один десяток. Перша наукова робота, присвячена ролі цих речовин для людини, була опублікована лауреатом Нобелівської премії з медицини та фізіології Альбертом Сент-Дьйорді в далекому 1936 році. Вчений писав, що флавоноїд, виділений з цедри лимона, сприяє зміцненню стінок судин і капілярів, нормалізує їхню проникність. Він припустив, що це з'єднання належить до вітамінів, і запропонував для нього назву «вітамін P» (від англ. permeability — проникність).

Кверцетин — один з найпоширеніших і найдоступніших флавоноїдів. Накопичується лікарськими рослинами — наприклад, у значних кількостях міститься в плодах софори японської, корені солодки, траві пустирника. Багато цієї речовини у плодах чорної смородини, а також у винограді, яблуках, цибулі, перці... Завдяки широкому спектру фармакодинамики і низькій токсичності препарати кверцетину давно привертають увагу дослідників. Найважливішими властивостями цього флавоноїду є потужні антиоксидантні, імуномодулюючі та протизапальні.

Не дивно, що кверцетин з-поміж інших потрапив у поле зору вчених і медиків під час нинішньої пандемії. Так, 31 травня 2020 року почалися клінічні дослідження ефективності кверцетину при лікуванні коронавірусу в Канаді, а в Україні ще раніше — в середині травня. Медична школа Східної Вірджинії, США (EVMS) додала кверцетин у протокол лікування ковід-пацієнтів, причому не тільки в терапію, але і в профілактику COVID-19. Додала, не чекаючи на результати вагомих досліджень — мовляв, внесли, бо безпечно і дешево.

У клінічному дослідженні в Україні беруть участь два вітчизняних препарати з діючою речовиною кверцетин — квертин (таблетки) і корвітин (ліофілізований порошок для ін'єкцій, вводиться внутрішньовенно за допомогою крапельниці). Якщо за кордоном кверцетин переважно відноситься до БАДів — біологічно активних добавок, то в Україні ці препарати зареєстровані як лікарські засоби. В чому різниця? Ліки проходять усі фази клінічних досліджень, а технологія виробництва має бути стандартизована.

«Хочу підкреслити, це не препарат специфічної терапії, не противірусний засіб, він впливає на основну ланку механізму розвитку патологічних змін при коронавірусній інфекції, — пояснює Ольга Голубовська, докторка медичних наук, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. Богомольця і національна координаторка цього клінічного дослідження. — COVID-19 — захворювання системне, при якому, кажучи простими словами, виникає ураження судин, медичною мовою — ендотеліальна дисфункція».

За словами експерта, кверцетин має дві важливі властивості для лікування коронавірусу: впливає на прогресування ендотеліальної дисфункції, а також є імуномодулюючим засобом, пригнічуючи розвиток імунологічних реакцій — так званого цитокінового шторму, що викликає важкі ураження в організмі. Застосовується препарат тільки в комплексній терапії.

«На сьогодні ми його широко використовуємо у клінічній практиці. Але для того, щоб досліджувати з точки зору доказової медицини, було запущено це клінічне випробування», — каже Ольга Голубовська.

Кверцетин має особливість — він малорозчинний. За кордоном випускаються тільки тверді лікарські форми для перорального застосування. Вітчизняним виробникам вдалося створити ін'єкційну лікарську форму — корвітин. Засіб для внутрішньовенного застосування дозволяє швидко утворити надвисокі концентрації кверцетину і його біоактивного метаболіту в крові пацієнтів. Завдяки цьому препарат може використовуватися для терапії хворих у важкому і критичному стані. На сьогодні основними показаннями до застосування корвітину є гостре порушення коронарного кровообігу, інфаркт міокарда і серцева недостатність.

Що показало дослідження: не прорив, але досягнення

Треба зауважити, що поки отримані проміжні — не остаточні дані дослідження. Результати обнадійливі, це не можна назвати проривом, але істотним досягненням, кажуть експерти.

Важливий момент: при застосуванні препаратів кверцетину в лікуванні коронавірусу не було зафіксовано побічних ефектів. Пацієнти суб'єктивно почувалися краще. Щодо об'єктивних показників — лабораторних аналізів, то у групі, яка приймала препарат корвітин, показники феритину зменшувалися. За словами експертів, це дозволяє зробити висновок, що ці ліки перешкоджатимуть розвитку цитокінового шторму.

Поза рамками дослідження в реальній клінічній практиці корвітин призначається ковідним пацієнтам за показаннями — при серцевих патологіях, серцевій недостатності (такі хворі входять до групи ризику і, як правило, хворіють особливо важко). Ці дані також систематизують. Таких пацієнтів вже близько 800, жоден з них не помер, кажуть дослідники. Все разом — результати клінічного дослідження і реальна клінічна практика свідчать про перспективи препаратів, що містять кверцетин, для лікування коронавірусу.

Будь-яке дослідження — процес тривалий. Тут багато етичних моментів, не можна включити всіх пацієнтів з коронавірусною інфекцією, вони повинні повністю відповідати протоколу клінічного дослідження. На препарати з кверцетином ще чекає третій етап випробувань, статистичний звіт і остаточні висновки про ефективність чи неефективність цих ліків при COVID-19. По завершенні клінічних досліджень отримані результати передаються до державного експертного центра МОЗ, де вони перевіряються, і тільки після цього можна говорити про об'єктивність, достовірність даних. Лише після цього приймається остаточне рішення про включення до інструкції із застосування препарату показання коронавірусна інфекція.

Загалом клінічні дослідження — процес нешвидкий, а хворих з COVID-19 потрібно рятувати тут і зараз. Протоколи лікування коронавірусу не дають відповіді на всі запитання. Уявіть: щодо коронавірусної інфекції з'являється близько 50 публікацій на день. Дослідження, на які спираються ті чи інші інституції для включення лікарських препаратів у свої рекомендації, часто дають діаметрально протилежні дані.

За словами Ольги Голубовської, в український протокол лікування коронавірусу COVID-19 вносяться найефективніші препарати. Серед них є дуже серйозні, які використовуються лише в найкритичніших випадках, після зважування всіх за і проти.

«Грамотний фахівець орієнтується насамперед на своє розуміння патогенезу, принаймні тієї частини, яка на сьогодні відома щодо коронавірусної інфекції, — пояснює Василь Копча, доктор медичних наук, професор кафедри інфекційних хвороб Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. — І призначає той чи інший препарат, орієнтуючись на свій досвід, інтуїцію і головне — на розуміння. COVID-19 — системна хвороба, вражає внутрішню вистилку судин. Якщо вона страждає під впливом вірусу та процесів, які він спричиняє, то логічно і раціонально призначати препарат, який би захищав цю вистилку — так звані судинні протектори. Коли нам запропонували клінічне дослідження, спрямоване на виявлення ефективності корвітину, ми погодилися. Він логічно підходить до цього».

В інфекційній патології є закон: раннє і грамотне втручання в терапію запобігає розвитку важких форм захворювання.

«Потрібно вміти запобігати. Якщо ми навчимося запобігати важким формам, то і смертність знизиться, — каже Ольга Голубовська. — Хворих потрібно лікувати зараз, виходячи з принципу не нашкодь».