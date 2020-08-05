Лечение коронавируса. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2693-lechenie-koronavirusa-ukrainskiy-preparat-pomogaet-predotvratit-oslojneniya-covid-19.html

Ракурс

230 — именно столько молекул, согласно данным ВОЗ, исследуется во всем мире в качестве потенциальных лекарств для лечения коронавируса. В Украине проходят клинические испытания пяти препаратов. На днях стали известны промежуточные результаты одного из исследований — надо сказать, весьма обнадеживающие. Препарат с действующим веществом кверцетин — не новый, известен давно, продемонстрировавший свою эффективность в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

На сегодня нет действенных методов лечения коронавируса COVID-19. Противовирусные препараты, в том числе входящие в украинский протокол, обладают неспецифическим действием на вирус с короной, поэтому вряд ли имеют достаточно выраженный эффект. На данном этапе поддерживающая помощь и неспецифическое лечение, помогающее уменьшить выраженность симптомов коронавирусной инфекции, пока стали единственными вариантами лечения при этом заболевании.

Почему кверцетин для лечения коронавируса?

Кверцетин относится к биофлавоноидам — растительным пигментам, благодаря которым растения, фрукты и овощи имеют ту или иную окраску. И здесь многие могут разочарованно хмыкнуть. В обществе сложилось впечатление, что растительный препарат, экстракт или флавоноид сродни фуфломицинам, не имеющим действующего начала. Это абсолютно не так, утверждают эксперты.

Человечество давно обратило внимание на биофлавоноиды, коих на сегодня насчитывается не один десяток. Первая научная работа, посвященная роли этих веществ для человека, была опубликована лауреатом Нобелевской премии по медицине и физиологии Альбертом Сент-Дьерди в далеком 1936 году. Ученый писал, что флавоноид, выделенный из цедры лимона, способствует укреплению стенок сосудов и капилляров, нормализует их проницаемость. Он предположил, что это соединение относится к витаминам, и предложил для него название «витамин P» (от англ. permeability — проницаемость).

Кверцетин — один из самых распространенных и доступных флавоноидов. Накапливается лекарственными растениями — например, в значительных количествах содержится в плодах софоры японской, корне солодки, траве пустырника. Много данного вещества в плодах черной смородины, а также в винограде, яблоках, луке, перце... В связи с широким спектром фармакодинамики и низкой токсичностью препараты кверцетина давно привлекают внимание исследователей. Важнейшими свойствами данного флавоноида являются мощные антиоксидантные, иммуномодулирующие и противовоспалительные.

Неудивительно, что кверцетин среди прочих попал в поле зрения ученых и медиков во время нынешней пандемии. Так, 31 мая 2020 года начались клинические исследования эффективности кверцетина при лечении коронавируса в Канаде, а в Украине еще ранее — в середине мая. Медицинская школа Восточной Вирджинии, США (EVMS) включила кверцетин в протокол лечения ковид-пациентов, причем не только в терапию, но и в профилактику COVID-19. Включила, не дожидаясь результатов весомых исследований — дескать, внесли, ибо безопасно и дешево.

В клиническом исследовании в Украине принимают участие два отечественных препарата с действующим веществом кверцетин — квертин (таблетки) и корвитин (лиофилизированный порошок для инъекций, вводится внутривенно с помощью капельницы). Если за рубежом кверцетин в основном относится к БАДам — биологически активным добавкам, то в Украине эти препараты зарегистрированы как лекарственные средства. В чем отличие? Лекарство проходит все фазы клинических исследований, а технология производства должна быть стандартизирована.

«Хочу подчеркнуть, это не препарат специфической терапии, не противовирусное средство, он воздействует на основное звено механизма развития патологических изменений при коронавирусной инфекции, — объясняет Ольга Голубовская, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца и национальный координатор данного клинического исследования. — COVID-19 — заболевание системное, при котором, говоря простыми словами, возникает поражение сосудов, медицинским языком — эндотелиальная дисфункция».

По словам эксперта, кверцетин обладает двумя важными свойствами для лечения коронавируса: влияет на прогрессирование эндотелиальной дисфункции, а также является иммуномодулирующим средством, угнетая развитие иммунологических реакций — так называемого цитокинового шторма, вызывающего тяжелейшие поражения в организме. Применяется препарат только в комплексной терапии.

«На сегодняшний день мы его широко используем в клинической практике. Но для того, чтобы исследовать с точки зрения доказательной медицины, было запущено данное клиническое испытание», — говорит Ольга Голубовская.

Кверцетин имеет особенность — он малорастворим. За рубежом выпускаются только твердые лекарственные формы для перорального применения. Отечественным производителям удалось создать инъекционную лекарственную форму — корвитин. Средство для внутривенного применения позволяет быстро создать сверхвысокие концентрации кверцетина и его биоактивного метаболита в крови пациентов. Благодаря этому препарат может использоваться для терапии больных в тяжелом и критическом состоянии. На сегодня основными показаниями к применению корвитина является острое нарушение коронарного кровообращения, инфаркт миокарда и сердечная недостаточность.

Что показало исследование: не прорыв, но достижение

Надо заметить, что пока получены промежуточные — не окончательные данные исследования. Результаты обнадеживающие, это нельзя назвать прорывом, но существенным достижением, говорят эксперты.

Важный момент: при применении препаратов кверцетина в лечении коронавируса не было зафиксировано побочных эффектов. Пациенты субъективно ощущали себя лучше. Что касается объективных показателей — лабораторных анализов, то в группе, которая принимала препарат корвитин, показатели ферритина уменьшались. По словам экспертов, это позволяет сделать вывод, что данное лекарство будет препятствовать развитию цитокинового шторма.

Вне рамок исследования в реальной клинической практике корвитин назначается ковидным пациентам по показаниям — при сердечных патологиях, сердечной недостаточности (такие больные входят в группу риска и, как правило, болеют особенно тяжело). Эти данные также систематизируют. Таких пациентов уже около 800, ни один из них не умер, говорят исследователи. Все вместе — результаты клинического исследования и реальная клиническая практика говорят о перспективах препаратов, содержащих кверцетин, для лечения коронавируса.

Любое исследование — процесс длительный. Здесь много этических моментов, нельзя включить всех пациентов с коронавирусной инфекцией, они должны полностью соответствовать протоколу клинического исследования. Препараты с кверцетином еще ждет третий этап испытаний, статистический отчет и окончательные выводы об эффективности или неэффективности данного лекарства при COVID-19. По завершении клинических исследований полученные результаты передаются в государственный экспертный центр Минздрава, где они проверяются, и только после этого можно говорить об объективности, достоверности данных. Лишь после этого принимается окончательное решение о включении в инструкцию по применению препарата показания коронавирусная инфекция.

В общем, клинические исследования — процесс небыстрый, а больных с COVID-19 нужно спасать здесь и сейчас. Протоколы лечения коронавируса не дают ответы на все вопросы. Представьте: по коронавирусной инфекции появляется около 50 публикаций в день. Исследования, на которые опираются те или иные институции для включения лекарственных препаратов в свои рекомендации, часто дают диаметрально противоположные данные.

По словам Ольги Голубовской, в украинский протокол лечения коронавируса COVID-19 вносятся самые эффективные препараты. Среди них есть очень серьезные, которые используются лишь в самых критических случаях, после взвешивания всех за и против.

«Грамотный специалист ориентируется прежде всего на свое понимание патогенеза, по крайней мере той части, которая сегодня известна в отношении коронавирусной инфекции, — объясняет Василий Копча, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней Тернопольского национального медицинского университета имени И. Я. Горбачевского. — И назначает тот или иной препарат, ориентируясь на свой опыт, интуицию и главное — на понимание. COVID-19 — системная болезнь, поражает внутреннюю выстилку сосудов. Если она страдает под влиянием вируса и процессов, которые он вызывает, то логично и рационально назначать препарат, защищающий эту выстилку — так называемые сосудистые протекторы. Когда нам предложили клиническое исследование, направленное на выявление эффективности корвитина, мы согласились. Он логично подходит к этому».

В инфекционной патологии есть закон: раннее и грамотное вмешательство в терапию предотвращает развитие тяжелых форм заболевания.

«Нужно уметь предотвращать. Если мы научимся предотвращать тяжелые формы, то и смертность снизится, — говорит Ольга Голубовская. — Больных нужно лечить сейчас, исходя из принципа не навреди».