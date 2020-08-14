Коронавирусная инфекция. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2703-na-kollektiv-nadeysya-no-sam-ne-ploshay-konec-pandemii-koronavirusnoy-infekcii-mojet-byt-blije.html

Ракурс

Коронавирусу SARS-CoV-2 понадобилось полгода, чтобы достичь отметки в 10 млн инфицированных. И всего лишь 40 дней на следующие 10 млн — с начала пандемии коронавирусную инфекцию на планете подхватили уже более 20 млн человек. По подсчетам информагентства Reuters, каждые 15 секунд в мире от COVID-19 умирает один человек.

Несмотря на темпы, до коллективного иммунитета нам еще далеко. В ВОЗ утверждают: коронавирусной инфекцией переболели 10% населения земли, а для формирования защитного коллективного иммунитета эта цифра должна быть в шесть раз больше. В большинстве прогнозов о пороге коллективного иммунитета в отношении вируса с короной мелькают цифры в 60‒70%, в пессимистических речь идет и вовсе о 80%.

Текущий уровень коллективного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 в Украине едва превышает 5%. Во всяком случае, такой результат получила одна из частных лабораторий после полутора месяцев тестирования украинцев на IgG — антитела памяти к новому коронавирусу. Наивысший уровень так называемого иммунитета толпы на западе Украины — около 11%. В отдельных городах, например, Мукачево и Ковеле, достигает даже 20‒30%. Похоже, жители этих городов защищены от коронавирусной инфекции больше всех. Такой же показатель в 5% имеющих антитела к вирусу с короной и в наиболее пострадавших от пандемии европейских странах — Испании, Италии, Великобритании.

Неужели пандемия затянется на годы? Например, как испанка, собирающая жертвы по всему миру на протяжении двух лет. В потоке пессимистических новостей о коронавирусной инфекции тем более приятно писать о хорошем. Есть надежда, что коронавирусной реальности придет конец раньше, чем прогнозируют пессимисты. Недавно в электронной медицинской библиотеке medRxiv международная группа ученых, в которую вошли специалисты из Британии, Португалии и Бразилии, представила результаты обнадеживающего исследования. По предположениям ученых, порог необходимого коллективного иммунитета (когда вирус с короной не сможет распространяться), может быть значительно ниже — 10‒20%. Получается, что пандемия может пойти на спад быстрее? Радоваться пока еще рано, ведь эта статья имеет статус препринта, то есть работа еще не одобрена в профессиональной среде ученых.

На чем основываются оптимистические прогнозы? Авторы исследования считают, что классические модели определения порога коллективного иммунитета в отношении коронавирусной инфекции ошибаются. Все дело в том, что люди не одинаково восприимчивы к SARS-CoV-2, более «слабые» группы быстрее истощаются, и это замедляет вспышку заболевания. Более восприимчивые люди имеют повышенную склонность к заражению и таким образом могут стать иммунными раньше других.

На динамику распространения COVID-19 влияют так называемые суперраспространители. Такие люди способны заражать больше людей, чем типичный инфицированный человек. При этом сами суперраспространители нередко не подозревают о своей болезни. Проследить такие случаи заражения непросто, но иногда удается. Например, в 2015 году один больной заразил MERS-CoV (ближневосточным респираторным синдромом) 82 человека. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщал о бессимптомной женщине, заразившей коронавирусной инфекцией 71 человек.

Из-за селективной иммунизации естественным путем в гетерогенных популяциях нужно меньше случаев заболеваний, чтобы достичь порога коллективного иммунитета. Чувствительность к вирусу в таких субпопуляциях снижается, что приводит к замедлению темпов распространения. Может быть, по этой причине, несмотря на ослабление различных карантинных мер, в некоторых регионах нет значительного роста заболеваемости и смертей.

Иммунитет к коронавирусной инфекции: не только антитела

Сегодня все озабочены вопросом: дает ли факт наличия антител к коронавирусной инфекции гарантию иммунитета? С иммунитетом все не так просто. Наличие антител — еще не гарантия надежной защиты. Иммунитет зависит также от наличия не менее важных клеток — Т-лимфоцитов, Т-киллеров (CD8-клеток) и Т-хэлперов (CD4-клеток). Т-киллеры (убийцы) способны опознавать в организме клетки, зараженные вирусами, и убивать их самостоятельно или призывать другие клетки на помощь. Т-хэлперы увеличивают количество и «убийственный» потенциал Т-киллеров, специфичных в отношении конкретного вируса.

«Ракурс» уже писал об исследовании, результаты которого говорят, что на самом деле в популяции может быть намного больше людей, перенесших коронавирусную инфекцию, чем выявляется с помощью ПЦР-тестов, КТ (компьютерной томографии) или ИФА-тестов на антитела. И это замечательная новость, приближающая заветные защитные цифры коллективного иммунитета.

Напомним, что исследователи из Каролинского института (Стокгольм, Швеция) обнаружили, что у людей, перенесших COVID-19 в легкой форме или вовсе без симптомов, нет антител против белков нового коронавируса, зато есть SARS-CoV-2-специфичные T-клетки памяти. Последние, вероятно, и отвечают за иммунитет против вируса с короной. Эти данные вселяют оптимизм, но тут же возникает множество вопросов — и в отношении эффективности разрабатываемых вакцин, и популяционных исследований на антитела, призванных выяснить, сколько людей в популяции реально перенесли болезнь и каково состояние коллективного иммунитета. Эти результаты ввиду новых данных могут быть, мягко говоря, далеки от реальности. Пока данная научная статья вышла в виде препринта на портале bioRxiv.

Если посмотреть на «старшего брата» нынешней коронавирусной инфекции — SARS-CoV, возникшем в 2002 году, зачастую антитела при данном тяжелом остром респираторном синдроме быстро пропадали или вовсе не обнаруживались. А вот специфичные Т-клетки памяти, согласно исследованиям, могли сохраняться в течение многих лет (определялись спустя 10‒11 лет после болезни).

Подтверждением важной роли клеточного иммунитета при коронавирусной инфекции может служить и работа ученых из Института иммунологии в Ла-Хойе (США) и Университета Северной Каролины (США). Недавно они поделились открытием: от коронавируса нас защищают не только антитела, но и Т-клетки. Ученые исследовали образцы донорской крови, забор которой проводился в 2015‒2018 годах. Целью работы было выявить специфические антигены коронавируса, вызывающие наиболее сильный клеточный иммунный ответ, — эта информация очень важна для создания будущей вакцины.

И здесь ученых ждала неожиданность. В половине образцов донорской крови, взятой в 2015‒2018 годах, были найдены специфические СD4+ Т-лимфоциты, которые сегодня обнаруживают абсолютно у всех переболевших новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, сегодня в крови у 70% переболевших COVID-19 обнаруживаются еще и специфические CD8+Т-лимфоциты (их нашли в 20% образцов донорской крови). Авторы исследования полагают, что дело в перекрестном иммунитете. Эти люди ранее переболели другими коронавирусными инфекциями, отличными от COVID-19. Результаты данной работы дают основания предполагать, что значительная часть населения может обладать перекрестным иммунитетом к вирусу SARS-CoV-2 благодаря ранее перенесенным «сезонным простудам», «обычным» коронавирусам.

К схожим выводам пришли также исследователи из Германии и Великобритании. В выборке из 68 здоровых людей, которые не подвергались воздействию нового вируса с короной, 35% имели Т-клетки, которые реагировали на новый коронавирус.

Перекрестный иммунитет может объяснить, почему не каждый инфицируется COVID-19 после контакта с больным, почему одни имеют легкое, а другие — тяжелое течение заболевания. А также отсутствие подтвержденных случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией после исчезновения противовирусных антител. Однако на такой иммунитет вряд ли стоит полагаться. Заболеешь или нет, и насколько тяжело — во многом зависит от образа жизни человека, наличия хронических заболеваний и... Впрочем, на все эти вопросы еще ищут достоверные ответы ученые всего мира.