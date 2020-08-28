Школа в сентябре 2020. Фото: Pixabay

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Пока Украина готовится к учебному году в новой пандемической реальности, в некоторых странах дети уже сели за парты. Правила и ограничения для школьников и педагогов, принимаемые в разных уголках планеты, довольно отличаются: от строгих до совсем лояльных. Подробности противоэпидемических мероприятий по COVID-19 во время обучения детей в школах в сентябре интересуют всех, ведь первый день осени может стать триггером, когда и без того нелицеприятная украинская статистика рванет вверх.

Как соблюдать новые правила поведения в школах с 1 сентября с большим количеством детей и сохранять дистанцию? Как планируют организовать питание, кто и как будет обеспечивать учебные заведения средствами индивидуальной защиты? Закроют ли школу, если школьник или педагог подхватил коронавирусную инфекцию? Это лишь толика вопросов, на которые хотелось бы получить ответы.

22 августа вышло новое постановление главного санитарного врача «Об утверждении противоэпидемических мероприятий в учреждениях образования на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)», аннулирующее предыдущее, увидевшее свет в конце июля. Свод правил школьной жизни по-новому вызывает немало вопросов, ведь многие рекомендации довольно расплывчаты. В нынешней ситуации непросто всем, особенное сочувствие вызывают учителя и руководство школ, которые должны воплощать рекомендации чиновников в жизнь.

Школа в сентябре 2020 года: маски и термометрия

В школу 1 сентября 2020 года пойдут дети на всей территории Украины, за исключением регионов с красным уровнем эпидемической опасности. С 31 августа (и на протяжении 14 дней) в красную зону определены, например, Ивано-Франковск, Черновцы и Коломыя, в оранжевую — Луцк, Коростень и Ужгород. Столица Украины в желтой зоне.

Если говорить о масочном режиме и термометрии в школах с 1 сентября, то правила будут таковы:

вход в помещения учебного заведения возможен только при наличии защитной маски или респиратора;

во время занятий школьники могут маски не надевать, однако во время передвижений по школе, которые должны быть минимизированы, маска обязательна. А вот для учеников 1‒4 классов сделали исключение: их будут пускать в школу без масок и не требовать при выходе из класса;

в регионах с оранжевым уровнем эпидемической опасности педагоги во время занятий должны использовать защитные щитки;

учителям, работающим в желтой или зеленой зоне, рекомендовано просто придерживаться физической дистанции;

персонал школ с 1 сентября допускается к работе только при наличии маски (она может быть и самодельной), респиратора или защитного щитка и после измерения температуры бесконтактным термометром. В случае отметок выше чем 37,2 градуса или признаков острого респираторного заболевания сотрудник не допускается к работе;

персонал школ в сентябре должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ) из расчета одна защитная маска на три часа работы, с запасом СИЗ на пять дней;

родителям или сопровождающим лицам в школу заходить запрещено. Исключение — сопровождающие человека с инвалидностью.

Об измерении температуры детям в документе речь не идет. Чиновники рекомендуют учителям проводить опрос школьников о самочувствии и симптомах коронавирусной инфекции. В то же время, по словам и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, каждое утро в школе с 1 сентября будет начинаться с измерения температуры как работникам, так и ученикам, а затем будут проходить пятиминутки здоровья. Многие родители уже получили из школ анкеты с вопросами о здоровье их чад, которые следует заполнить, чтобы школьник был допущен к занятиям.

Мой до дыр, минимум движения и особенности питания в школах 2020

Согласно документу, передвижения учеников между кабинетами необходимо минимизировать. В частности, предлагается проводить занятия в одном кабинете, применять для изучения дисциплин модульный подход. Кроме того, разработчики советуют уроки по возможности проводить на открытом воздухе. Хорошая идея, да вот погода у нас — дама капризная. Для организованного движения по зданию школы с 1 сентября предлагается использовать запасные выходы, разметку на полу, выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся.

Учебным заведениям рекомендовано развести по времени начало и конец занятий, перемен для разных классов. Интересно, останется ли после этого время на домашнее задание?

После каждого занятия необходимо проводить проветривание в течение не менее десяти минут.

После занятий в конце рабочего дня следует очистить и дезинфицировать поверхности, дверные ручки, столы, места для сидения, перила и т. д. Кто должен этим заниматься?

Запрещается организация питания в школах по типу шведского стола и самообслуживания, а также работа питьевых фонтанчиков. Расстояние между столами в столовой, за которыми могут находиться не более четырех человек, должно составлять не менее 1,5 м.

Как заявили в Киевской горадминистрации, в столовых столичных школ в сентябре смогут питаться только ученики старших классов и дети, находящиеся в группах продленного дня. Ученикам начальных классов пакетированную еду планируют приносить в классы. По словам чиновников, завтрак будет стоить 19 грн, а обед — более 40 грн. Все это за счет родителей. А вот где будут питаться ученики средней школы, похоже, узнаем уже 1 сентября.

На всех входах в учебное заведение должны быть организованы места для обработки рук антисептиками, обозначенные яркими указателями и инструкциями о правилах дезинфекции рук. В санитарных комнатах — жидкое мыло, бумажные полотенца или электросушилки для рук.

Что делать, если кто-то заболел?

В документе нет четких указаний о том, что делать, если коронавирусную инфекцию подхватит учитель или кто-то из его окружения. Будут ли в таком случае отправлять учеников и других педагогов на самоизоляцию?

В Киевской горадминистрации объяснили, что в этом случае школу могут закрыть. «В зависимости от ситуации будет приниматься решение — или школа закрывается, или класс уходит на карантин, или учитель», — попытался внести ясность Мондриевский. Решение о закрытии школы будет принимать директор.

А если заболел школьник? В постановлении главного санврача об этом также лишь общие фразы. Департамент образования и науки Киева разработал рекомендации, как действовать школам с 1 сентября в случае выявления симптомов коронавируса. Ребенка помещают в школьный изолятор, в помещении проводят дезинфекцию. Дети из класса, где выявлен ребенок с симптомами заболевания, переходят на самоизоляцию до получения результатов лабораторных тестов. Если все в порядке, возвращаются в школу, при положительном тесте на COVID-19 школьники переходят на дистанционку на две недели.

От масок до объятий — как открывали зарубежные школы

Бельгийские, польские и венгерские ученики, как и украинские, пойдут в школу 1 сентября. А вот шведы и финны уже сели за парты. Правила школьной жизни, диктуемые пандемией вируса с короной, в школах разных уголков планеты отличаются. Например, в Италии — стране, которую первой в Европе накрыла пандемия, школьников пересадят за одноместные парты на расстоянии не менее метра, а расписание изменят, дабы ученики разных классов меньше пересекались друг с другом. Минимум перемещения, еда в герметичных упаковках и запрет родителям заходить даже на территорию школьного двора — такова новая реальность. На уроках ученикам разрешено маску не надевать, но только поднялся, идешь к учителю — будь добр, надень.

В Канаде физической дистанции в школе можно не придерживаться. Правда, только ученикам одного класса и их учителям. При выходе из класса дети обязаны придерживаться безопасной дистанции в два метра.

В США школьники уже сели за парты — здесь учеба начинается в середине августа. В одних штатах планировали придерживаться принципа 30 на 70: неделя в школе и две недели дома. В других решили не рисковать здоровьем детей и учителей, отправив всех на дистанционное обучение. Администрации школ обеспечили своих учеников необходимыми девайсами для онлайн-обучения — не только планшетами, но и едой. Стоимость обедов составляет примерно 15 долл. в неделю, а для семей с низким доходом они бесплатны.

В Германии не только учебный год начинается в разное время (в августе или в сентябре), но и ковидные правила в школах также разнятся. Например, в Саксонии открываются все классы, но сокращается время пребывания: младшие школьники будут учиться не более четырех часов в день. В Бранденбурге условия очень лояльны: физическая дистанция упразднена, более того, можно обниматься и целоваться, как и до пандемии. Единственное требование — тщательно мыть руки.

Берлин стал одним из первых городов Германии, где вновь открылись школы после летних каникул. Ученики обязаны носить маски в коридорах, во время перерывов, за партой ее можно снять. В столице Германии через две недели после открытия 41 школа сообщила о случаях заболевания коронавирусной инфекцией. Сотни учеников и учителей находятся на карантине.

Литва также открывает школы в обычном режиме — без особых правил физического дистанцирования и ношения масок.

В Японии дети уже давно пошли в школу — здесь учебный год начинается весной, 1 апреля. В масках на уроках и даже физкультуре, расстояние между партами полтора метра, классы разделены на подгруппы по десять человек, отмена родительских собраний — так вкратце выглядит школьная жизнь в Стране восходящего солнца.

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В нашей стране значительно легче закрыть школы, чем навести в них порядок. К тому же в значительной части учебных заведений существуют объективные препятствия для реализации надлежащих мер по обеспечению эпидемической безопасности. К сожалению, видимость активной деятельности на антиковидном фронте напоминает больше покраску пожухлой травы в яркий зеленый цвет перед приездом начальства. Главный вопрос: сможет ли Украина справиться, если начало учебного года приведет к значительному ухудшению эпидемической ситуации?