https://racurs.ua/2926-snova-v-shkolu-kak-roditelyam-sekonomit-na-uspokoitelnom-psiholog.html

Ракурс

Дети уже окончили школу, но 1 сентября все еще вызывает панику, — жалуется моя приятельница. Школа — тема действительно эмоционально напряженная. Почему так происходит и как снизить градус беспокойства, разберемся в этой статье.

«Окей, я пойду в школу, только объясните мне, зачем?» — как бы вы ответили на этот вопрос школьника?«Чтобы вырасти успешным человеком» (хм, разве хорошие аттестаты гарантируют счастье и успех в жизни?).

«Чтобы получить знания» (вы уверены? Много ли актуальных знаний дает современная школа?).

«Чтобы ты не болтался без дела все эти годы» (звучит довольно обидно, да и неправда. Школьники часто болтаются без дела, скажут некоторые).

«Чтобы завести друзей» (а если в классе меня не замечают или задирают?).

«Потому что так положено» (серьезно?!).

Если мы, взрослые, толком не можем ответить ребенку, зачем ему идти в школу, похоже, в современном образовании наступил серьезный кризис, адаптироваться к которому непросто. Поэтому отношения между родителями, ребенком и школой очень часто превращаются в напряженный треугольник. О главных причинах родительской тревоги и паники перед школой и о полезных навыках — семейный психолог Людмила Петрановская.

«Проглотить лягушку», или Типичные ошибки родителей

Родителям хочется, чтобы ребенок успешно выполнял весь громоздкий объем образовательных задач и при этом не уставал от нагрузок, чтобы напрягался и при этом любил учиться, чтобы делал уроки самостоятельно, но так, как кажется правильным нам, взрослым. Это пример родительского мышления — одновременно хотеть взаимоисключающих вещей. Но так не бывает!

Одна из главных причин родительской тревоги и паники — мы ставим нереалистичные задачи. Каждый четвертый вопрос от родителей звучит так: как помочь ребенку получить хорошее образование, если у него нет интереса к учебе? Родителям кажется, что психолог знает волшебные слова, и случится магия: ученик вдруг начнет делать домашние задания, полюбит школу и перестанет задавать дурацкие вопросы «зачем мне все это?». Просто родители сумели объяснить и мотивировать сына или дочь. Мы взрослые люди и понимаем, что это так не работает.

Чтобы снизить градус школьной тревоги, родителям следует принять факт — существует объективная реальность. Есть кризис системы образования общемирового масштаба. Этот глобальный кризис серьезнее там, где система образования финансируется по остаточному принципу. Лет 30–40 назад школа, высшее образование были социальным лифтом, с помощью которого можно было вырваться из маленького села, нищеты в более-менее комфортную жизнь горожанина. Сейчас школа таким социальным лифтом не является. Ни школа, ни даже высшее образование сами по себе успешности не гарантируют.

Если посмотреть на развитые страны, то в Европе распространенность высшего образования среди населения обратно пропорциональна успешности молодых людей. Самый низкий процент получивших высшее образование наблюдается в Швейцарии. Здесь же самый низкий процент безработицы среди молодежи и один из самых высоких уровней доходов у людей до 30 лет. Само по себе количество обладателей дипломов, мягко говоря, не гарантирует благополучия. Если брать ЕС (не рассматривая постсоветское пространство), на другом конце, если не ошибаюсь, Греция. Здесь дипломы есть у более чем половины страны, но уровень безработицы высокий, а доходов — низкий, молодежь часто не может обойтись без помощи родителей.

Вокруг нас тысячи примеров, когда образование никак не связано ни с профессией, ни с успехом, и непонятно вообще, зачем каждое утро идти в школу и учить какие-то формулы. В первую очередь нам важно отдать себе отчет, что образование в кризисе. И в вопросах детей «зачем нам эта школа?» есть здравое зерно. Некорректно требовать от детей делать вид, что им все нравится, все прекрасно.

Что могут сделать взрослые? В чем-то согласиться с детьми, что среднестатистическая школа — не самое лучшее времяпрепровождение (есть, конечно, исключения, но мы говорим о среднестатистической). Наша школа во многом архаична, часто не отвечает требованиям времени. Дает много сведений, заставляет зубрить, не поясняя сути. Это наши реалии. Стоит эмоционально присоединиться к ребенку, а затем вместе с ним найти честный, подходящий только вам ответ на вопрос, зачем прямо здесь и сейчас ходить в школу.

Нужно помочь ребенку занять по отношению к школе субъектную позицию. К сожалению, родители склонны впадать в крайности. Первая — проваливаться в жертву перед системой (школа — это ужасно, там будут обижать нашего ребенка). Вторая крайность — тотальный конформизм (надо сделать так, чтобы система нас одобрила, поэтому не сомневайся, делай то, что велено, и рот не открывай). Третья крайность — постоянная борьба (школа нивелирует личность, мы будем бороться по каждому пункту). Все эти стратегии не очень хороши. Ребенок, которого отправляют в школу бороться, будет чувствовать себя в постоянном стрессе. Школьник, которому дают понять, что его чувства, желания никого не интересуют — есть система и нужно ей соответствовать, — будет думать, что его не слышат, не уважают, не понимают. Ребенок, родители которого переживают, что сына или дочь в школе обидят, будет идти туда в страшном напряжении и ожидать проблем.

Самым главным и важным будет понять, что школа — это возможность, в которой будет много хорошего и нехорошего, полезного и не очень. И мы никогда не сможем точно отделить одно от другого. Да, школа бывает скучной, но это часть жизни. Могут быть неинтересные уроки, но какие-то интересные, правда? В школе есть друзья. Иногда не хочется выполнять домашние задания, но это способ научиться делать то, что не хочется. Время от времени нужно уговорить себя «проглотить лягушку» — сделать что-то скучное и не очень приятное, а потом чем-то себя вознаградить. Этот навык пригодится в жизни, кем бы ты ни стал.

Какая-то школьная тема кажется нудной и неполезной. А ведь можно найти интересное в неинтересном. Это не помешает в жизни. «Не буду учить эту нудятину!» — отстаивание своей позиции также полезный навык, если ребенок сможет как-то убедить взрослого. Например, я пришла к учительнице по литературе и сказала, что не могу читать «Поднятую целину», она в меня не лезет! Она вздохнула и ответила: «Понимаю, зато ты прочла другие книги». Оказывается, со взрослым можно договориться. Он может услышать и понять. Но если ученик вообще ничего не читал, то такой номер вряд ли пройдет.

Учатся дети или... родители? Ищем баланс

К сожалению, в очень многих семьях родители полностью взяли на себя ответственность за обучение детей. Ответственность такая штука: если она есть у меня, то ее нет у тебя. Чем больше родители берут на себя ответственность, тем меньше этой ответственности у детей. Если мы контролируем и проверяем, чего вдруг ребенок будет все это делать? Вам надо — вы и переживайте! 90% родителей школьников младших классов узнают для них уроки. Родители с самого начала всячески дают понять детям — «учимся здесь мы».

Родители впадают в крайность: или я буду нависать над ребенком, или пущу все на самотек. В реальности нет ни одного ребенка, которого стоит полностью предоставить самому себе или которого нужно тотально контролировать. Как отыскать баланс? Общий принцип таков: мы ставим фокус внимания не на оценках, чистенько сделанном домашнем задании, а на ребенке, его развитии и обучении. Родители — это те, кто заботится, а не надзирает. Надзирателя на плантации не интересует состояние работника, а лишь норма по сбору урожая. Но мы-то не надзиратели! Для нас урожай и грядки — это средства, а ребенок — цель. Если такая перестройка произойдет, идеи, как найти баланс с вашим ребенком, у вас появятся.

Делать уроки, чтобы что?

Нужно ли делать уроки с ребенком? В этом вопросе также часто присутствуют крайности: пусть барахтается сам, как хочет, либо тотальный контроль. А ведь вопрос в другом: делать уроки, чтобы что? Как только мы ставим себе задачу сделать уроки, чтобы они были хорошо выполнены, в тетрадке было чисто и красиво, в этот момент мы учимся за ребенка. Происходит сдвиг: мы больше думаем не о сыне или дочери, а о том, чтобы все было сделано на отлично. Будто снова сами идем в школу.

А вот если родители ставят задачу помочь ребенку, то фокус смещается (он будет не на идеально сделанном домашнем задании). Конечно, детям, особенно маленьким, нужна помощь. Например, есть те, для кого не проблема учиться, но кому сложно собирать рюкзак или вставать по утрам. Участие родителя в уроках может быть очень разным и зависеть от того, что именно нужно вашему школьнику. Для одного ребенка это может быть напоминание, другому надо будет еще раз объяснить тему (в классе было шумно, и он не все расслышал), третьему следует запретить сидеть непрерывно и делить работу на короткие отрезки. Иногда просто нужно подбодрить, сделать паузу — а давай попьем чай!

Ребенку трудно сесть за уроки? Он издевается над нами, превращает нашу жизнь в ад (так пишут мне многие родители)? Но ведь взрослым также трудно что-то начать. Поэтому так много книг, курсов о том, как победить прокрастинацию. Отнеситесь к этому не как к недостатку вашего чада. Перед детьми, как и перед всем человечеством, стоит задача — как преодолеть прокрастинацию. Есть шутка: самое трудное в йоге — это расстелить коврик. Шутка придумана не о детях, а о взрослых. Казалось бы, и йогу-то сами выбрали, никто не заставляет, и заниматься хочется, но начать трудно. Как уговаривать себя что-то делать? Поговорите об этом с ребенком как о задаче. Это полезнее, чем давить, скандалить или требовать.

Школа — полезные навыки

Основная задача начальной школы и начала учебного года — не усвоение программы, а научиться учиться. Это сложно. Сегодня мы живем в мире, когда люди учатся всю свою жизнь. Если посмотреть под этим углом, вы будете иначе ставить задачу. Пусть сегодня задание будет выполнено неидеально, но вы вместе с ребенком поставите задачу узнать, как ему лучше. Начинать с легких заданий, чтобы раскочегариться, а потом перейти к сложным или, наоборот, сначала сделать сложное, чтобы потом быстренько доделать легкое? У каждого из нас по-разному. Ваш ребенок знает о себе это? А вы о себе? Пусть попробует сегодня так, завтра по-другому. Поймет, как ему лучше. Одному человеку трудно переключаться, другому невыносимо, когда он этого не делает. У вашего ребенка как? Что ему помогает наладить процесс?

Если фокус на ребенке, а не на том, чтобы отрапортовать школе, мы видим ситуацию более системно, замечаем маленькие шаги, цели, к которым можно двигаться. Например, не делать ничего, если ты не понимаешь. Это важнейший навык для любой учебной деятельности. Не делать все быстро и вовремя, не приходя в сознание, а не делать то, что не понимаешь. Как только слово, смысловая связка непонятны, ты останавливаешься и говоришь себе: «Дальше не пойду». Просишь объяснить.

Еще один полезный навык — отделять важное от неважного. Отделять то, где я хочу вкладываться, хочу максимум результата, от того, где я могу сделать на удовлетворительно и успокоиться.

Нужное умение — организовывать процесс так, чтобы отделять главное от второстепенного. Выделить главные моменты, которые точно важно понимать и помнить, и научиться цеплять к ним все остальное, выстраивая логические связи. Все это гораздо важнее, чем сделанные уроки. Появляется возможность находить смысл и содержание даже в деятельности, которая неинтересна или раздражает.

Зачем учиться в школе, если можно быть тиктокером и хорошо зарабатывать? Такие вопросы часто раздражают родителей. Почему мы считаем, что это все фигня, бессмысленное времяпрепровождение? А вот если ребенок будет делать уроки от сих до сих, то это ужасно полезно? Что такое канал в TikTok? Это проект. Проектное обучение — это о практической задаче. Сварить борщ — это проект. Разбить клумбу — тоже проект. Как и вырастить щенка. Блог в TikTok — тоже проект, хороший кейс для практических навыков. Под этим соусом может быть бизнес-план, работа с видео, копирайтинговая работа с контентом. Ребенок может очень многому научиться.