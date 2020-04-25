Вступительная кампания 2020: ВНО состоится при любых обстоятельствах

Вступительная кампания 2020. Фото: Pixabay

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Ракурс

Затянувшийся карантин изрядно поломал планы выпускников и абитуриентов этого года и породил массу вопросов, касающихся вступительной кампании 2020. Состоится ли в этом году внешнее независимое оценивание (ВНО)? Если да, то когда оно пройдет? Будут ли в связи с карантином смягчены условия поступления в вузы?

На днях Министерство образования и науки опубликовало ответы на наиболее острые вопросы, касающиеся вступительной кампании 2020.

Даты вступительной кампании 2020 зависят от конца карантина

Дата проведения внешнего независимого оценивания пока что не известна, потому что она напрямую зависит от даты окончания карантина. Если карантин продлится до конца июня, то основная сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля, результаты будут готовы не позднее 31 июля, а дополнительная сессия планируется на 28 июля — 11 августа.

Если же карантин продлится до начала августа, то расписание внешнего независимого оценивания будет выглядеть так: основная сессия — с 14 августа по 4 сентября, результаты — не позднее 17 сентября, а дополнительная сессия планируется на 22 сентября — 6 октября.

Период регистрации на дополнительную сессию ВНО для отдельных категорий абитуриентов будет продолжаться с 25 мая по 9 июня (с перечнем этих категорий можно ознакомиться на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования — УЦОКО, и этот список еще, возможно, будет уточняться).

Абитуриенты этого года и все, кого интересует вступительная кампания 2020, обеспокоены и тем, что пробное тестирование, на которое многие возлагали большие надежды, не состоялось из-за карантина. Новая дата тоже зависит от окончания карантина. Если бы он закончился в апреле, как многие надеялись, то пробное ВНО прошло бы уже в мае. Если карантин продлится до середины мая, то пробное внешнее независимое оценивание пройдет в июне. Самый неприятный для нынешних абитуриентов вариант — карантин продлят до начала августа, и тогда пробное ВНО пройдет ориентировочно в первой половине августа.

А пока участники пробного ВНО могут в своих личных кабинетах просматривать видео, работать с тестами и готовиться к процедуре оценивания в удаленном режиме.

Учебный год: комедию пора прекращать

Разумеется, выпускников этого года волнует вопрос: когда будет завершен нынешний учебный год? Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в интервью СМИ заявила, что учебный год закончится 1 июля, как предусмотрено действующим законодательством. По ее словам, завершение учебного года для выпускников 11-х классов будет зависеть от завершения основной сессии ВНО.

Между тем провалы проекта «Украинская школа онлайн», скандалы, связанные с ошибками учителей, не только выявили слабые места в организации образовательного процесса, которые не могут не сказаться на вступительной кампании 2020, но и заставили многих задуматься: а стоит ли искусственно тянуть учебный процесс, прерванный из-за карантина?

Бывший многолетний руководитель Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук считает, что онлайн-школа (во всяком случае, в нынешнем ее виде) — это профанация, и комедию нужно прекращать. Об этом он написал в своем фейсбуке:

«Шоу слишком затянулось. Оно уже становится неинтересным. И опустошительным. Думаю, что было бы правильно уже сейчас принять решение о завершении текущего учебного года. Все формальности типа «выполнение учебных программ», «годовые оценки» и т. п. — несущественны. Их можно решить, как говорится, «росчерком пера». Тем, кто будет иметь желание работать над усвоением учебного материала дистанционно, — учителя всегда пойдут навстречу. А для тех, кто учиться не хочет, — продолжение шоу не поможет. Давайте не делать вид, что «все хорошо, прекрасная маркиза»... В сложные времена нужно иметь мужество и ответственность принимать непростые решения».

Вступительная кампания 2020: соблюдая меры безопасности

Надо сказать, что вместе с идеей досрочно закончить учебный год некоторые продвигали и предложение отменить в этом году внешнее независимое оценивание. Как мы уже знаем, этого не будет. Во всяком случае, пока что руководство Министерства образования и науки клянется, что ВНО состоится «при любой погоде». Однако зная, какими внезапными и противоречивыми могут быть нынешние руководители высших эшелонов власти, стоит все-таки сказать пару слов о том, какими аргументами оперируют противники ВНО.

Главный аргумент, почему вступительная кампания 2020 должна проходить по новым правилам, звучит так: проводить внешнее независимое оценивание в условиях пандемии коронавируса опасно. Окончание карантина, мол, не означает, что риск заразиться коварным вирусом полностью отсутствует. Поэтому высока вероятность того, что на ВНО придут больные абитуриенты, решившие сдать тесты, не заботясь о том, что они могут заразить еще кого-нибудь.

Заместитель министра образования и науки Егор Стадный по этому поводу заявил, что такими аргументами оперируют те, кто не заинтересован в честной конкуренции во время вступительной кампании 2020 и мечтает вернуть одну из самых жирных коррупционных кормушек в вузах — вступительные экзамены. «При этом дети так же собирались бы в аудиториях, только им придется ездить по всей стране. Поскольку более 70% поступающих хотят учиться в университетах Киева, Харькова, Львова, Одессы или Днепра. Следовательно, риск для здоровья детей был бы большим, чем во время проведения ВНО, которое дети сдают преимущественно по месту жительства и в условиях четко регламентированного количества участников в одной аудитории», — сказал Егор Стадный в одном из интервью.

Еще один аргумент — абитуриенты, готовясь ко вступительной кампании 2020, из-за карантина не имели возможности как следует выучить «хвосты» учебных программ, которые они должны были бы проходить нынешней весной. Однако нынешний руководитель УЦОКО Валерий Бойко утверждает, что тестовых заданий по программному материалу, который в учебных программах запланирован на конец 11-го класса, в тестовых тетрадях очень мало. А на подготовку тетрадей ушло три года, и переделывать их сейчас в авральном режиме никто не будет.

С ним вполне можно согласиться: самостоятельно выучить очень небольшую часть школьной программы не так уж сложно.

Егор Стадный убеждает в том, что ВНО в этом году будет проходить с соблюдением всех необходимых мер безопасности, и внешнее независимое оценивание не только обеспечивает честную конкуренцию между абитуриентами во время вступительной кампании 2020, но и является самым безопасным вариантом в условиях эпидемии коронавируса.