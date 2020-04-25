Вступна кампанія 2020: ЗНО відбудеться за будь-яких обставин

Вступна кампанія 2020. Фото: Pixabay

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Ракурс

Тривалий карантин неабияк поламав плани випускників та абітурієнтів цього року та породив безліч запитань щодо вступної кампанії 2020. Чи відбудеться цього року зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)? Якщо так, то коли? Чи будуть у зв'язку з карантином пом'якшені умови вступу до вишів?

Днями Міністерство освіти і науки опублікувало відповіді на найгостріші запитання щодо вступної кампанії 2020.

Дати вступної кампанії 2020 залежать від кінця карантину

Дата проведення зовнішнього незалежного оцінювання наразі не відома, тому що вона безпосередньо залежить від дати закінчення карантину. Якщо карантин триватиме до кінця червня, то основна сесія ЗНО пройде з 25 червня по 17 липня, результати будуть готові не пізніше як 31 липня, а додаткова сесія планується на 28 липня — 11 серпня.

Якщо ж карантин триватиме до початку серпня, то розклад зовнішнього незалежного оцінювання виглядатиме так: основна сесія — з 14 серпня по 4 вересня, результати — не пізніше як 17 вересня, а додаткова сесія планується на 22 вересня — 6 жовтня.

Період реєстрації на додаткову сесію ЗНО для окремих категорій абітурієнтів триватиме з 25 травня по 9 червня (з переліком цих категорій можна ознайомитися на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти — УЦОЯО, і цей список ще, можливо, буде уточнюватися).

Абітурієнти цього року і всі, кого цікавить вступна кампанія 2020, стурбовані і тим, що пробне тестування, на яке багато хто покладав великі надії, не відбулося через карантин. Нова дата теж залежить від закінчення карантину. Якби він закінчився у квітні, як багато хто сподівався, то пробне ЗНО пройшло б уже в травні. Якщо карантин триватиме до середини травня, то пробне зовнішнє незалежне оцінювання пройде в червні. Найнеприємніший для цьогорічних абітурієнтів варіант — карантин продовжать до початку серпня, і тоді пробне ЗНО пройде орієнтовно в першій половині серпня.

А поки учасники пробного ЗНО можуть у своїх особистих кабінетах переглядати відео, працювати з тестами і готуватися до процедури оцінювання у віддаленому режимі.

Навчальний рік: час припиняти комедію

Зрозуміло, випускників цього року хвилює питання: коли буде завершено нинішній навчальний рік? Виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій в інтерв'ю ЗМІ заявила, що навчальний рік закінчиться 1 липня, як передбачено чинним законодавством. За її словами, завершення навчального року для випускників 11-х класів залежатиме від завершення основної сесії ЗНО.

Тим часом провали проекту «Українська школа онлайн», скандали, пов'язані з помилками вчителів, не лише виявили слабкі місця в організації освітнього процесу, які не можуть не позначитися на вступній кампанії 2020, а й змусили багатьох замислитися: а чи варто штучно тягнути навчальний процес, перерваний через карантин?

Колишній багаторічний керівник Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук вважає, що онлайн-школа (у всякому разі, в нинішньому її вигляді) — це профанація, і комедію треба припиняти. Про це він написав у своєму фейсбуці:

«Шоу занадто затяглося. Воно вже стає нецікавим. І спустошливим. Думаю, що було б правильно уже зараз прийняти рішення про завершення поточного навчального року. Усі формальності типу «виконання навчальних програм», «річні оцінки» тощо — несуттєві. Їх можна вирішити, як кажуть, «розчерком пера». Тим, хто буде мати бажання працювати над засвоєнням навчального матеріалу дистанційно, — вчителі завжди підуть назустріч. А для тих, хто вчитися не хоче, — продовження шоу не допоможе. Давайте не робити вигляд, що «все хорошо, прекрасная маркиза»… У складні часи потрібно мати мужність та відповідальність приймати непрості рішення».

Вступна кампанія 2020: дотримуючись заходів безпеки

Треба сказати, що разом з ідеєю достроково закінчити навчальний рік дехто просував і пропозицію скасувати цього року зовнішнє незалежне оцінювання. Як ми вже знаємо, цього не буде. У всякому разі, поки що керівництво Міністерства освіти і науки запевняє, що ЗНО відбудеться «за будь-якої погоди». Однак знаючи, якими раптовими й суперечливими можуть бути нинішні керівники вищих ешелонів влади, варто все-таки сказати кілька слів про те, якими аргументами оперують противники ЗНО.

Головний аргумент, чому вступна кампанія 2020 має відбуватися за новими правилами, звучить так: проводити зовнішнє незалежне оцінювання в умовах пандемії коронавірусу небезпечно. Закінчення карантину, мовляв, не означає, що ризик заразитися підступним вірусом повністю відсутній. Тому висока ймовірність того, що на ЗНО прийдуть хворі абітурієнти, які вирішили скласти тести, не переймаючись щодо того, що вони можуть заразити ще когось.

Заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний щодо цього заявив, що такими аргументами оперують ті, хто не зацікавлений у чесній конкуренції під час вступної кампанії 2020 і мріє повернути одну з найжирніших корупційних годівниць у вишах — вступні іспити. «При цьому діти так само збирались би в аудиторіях, тільки їм довелося б їздити по всій країні. Бо понад 70% вступників хочуть навчатися в університетах Києва, Харкова, Львова, Одеси чи Дніпра. Отже, ризик для здоров’я дітей був би більшим, ніж під час проведення ЗНО, яке діти складають переважно за місцем проживання і в умовах чітко регламентованої кількості учасників в одній аудиторії», — сказав Єгор Стадний в одному з інтерв'ю.

Ще один аргумент — абітурієнти, готуючись до вступної кампанії 2020, через карантин не мали можливості належно вивчити «хвости» навчальних програм, які вони мали б проходити цієї весни. Однак нинішній керівник УЦОЯО Валерій Бойко стверджує, що тестових завдань з програмного матеріалу, який у навчальних програмах запланований на кінець 11-го класу, в тестових зошитах дуже мало. А на підготовку зошитів пішло три роки, і переробляти їх зараз в авральному режимі ніхто не буде.

З ним цілком можна погодитися: самостійно вивчити дуже невелику частину шкільної програми не так вже й складно.

Єгор Стадний переконує в тому, що ЗНО цього року відбуватиметься з дотриманням всіх необхідних заходів безпеки, і зовнішнє незалежне оцінювання не тільки забезпечує чесну конкуренцію між абітурієнтами під час вступної кампанії 2020, а і є найбезпечнішим варіантом в умовах епідемії коронавірусу.