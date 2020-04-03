Допомога по безробіттю у 2020 році в Україні. Фото: Pixabay

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Ракурс

Допомога по безробіттю у 2020 році буде нараховуватися всім українцям, які офіційно втратили роботу. Але не всі знають, як правильно оформити статус безробітного, а також на яку суму виплат вони можуть розраховувати.

Актуальність отримання виплат по безробіттю у 2020 році зросла через карантинні заходи, запроваджені в Україні з поширенням смертельно небезпечного захворювання — коронавірусу. Деякі недобросовісні роботодавці вирішили заощадити на зарплатах, тому «просять» своїх співробітників звільнитися за власним бажанням, обіцяючи після карантину знову зарахувати в штат. Подібні обіцянки звучать не дуже переконливо, а тисячі українців опиняються на вулиці.

Кому нарахують допомогу по безробіттю у 2020 році?

Отримувати виплати по безробіттю можуть тільки ті українські громадяни, яких офіційно оформили як безробітних. Грошову допомогу в такому разі виплачують, орієнтуючись на закон про загальне обов'язкове держсоцстрахування.

Визнати безробітними офіційно можуть тих людей, які:

перебувають у працездатному віці, але залишилися без роботи і, як наслідок, без заробітку, але готові і можуть займатися трудовою діяльністю;

віком до 16 років, які працювали раніше і були звільнені, тому що штат підприємства скоротили, його перепрофілювали або воно припинило свою діяльність;

перебувають у працездатному віці, але мають інвалідність.

Що потрібно, щоб отримати статус безробітного?

Претендувати на нарахування допомоги можна, вставши на облік в будь-якому Центрі зайнятості, який вам до душі, — незалежно від того, де ви живете. Сміливо вирушайте до найближчої подібної установи.

Вам знадобиться пакет відповідних документів. Навесні 2020 року цю процедуру трохи спростили, бо вся країна пішла на карантин, — реєструватися дозволили онлайн. Достатньо відправити Центру зайнятості електронного листа з фотознімком або сканами документів.

Що вимагатимуть для нарахування допомоги по безробіттю у 2020 році?

Центр зайнятості попросить вас надати такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

трудову книжку або цивільно-правовий договір;

диплом про освіту;

військовий квиток;

довідку з попереднього місця роботи про те, якою була ваша зарплата. Це актуально для тих, хто накопичив за останній рік щонайменше півроку страхового стажу.

Деяким категоріям громадян можуть знадобитися додаткові документи. Наприклад, людям з інвалідністю непенсійного віку потрібна буде копія довідки про огляд у експертів медико-соціальної комісії.

Іноземцям, які постійно проживають на території нашої країни, доведеться надати посвідку на проживання. Переселенці зобов'язані з'явитися з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. Якщо у таких громадян немає документів про звільнення, їм знадобиться заява про те, що вони припиняють трудові відносини, з нотаріально засвідченим підписом, або рішення суду про припинення таких відносин. Також потрібно буде докласти квитанцію за відправлення рекомендованого листа з копією відповідної заяви на ім'я попереднього роботодавця.

Наскільки часто доведеться відвідувати Центр зайнятості?

Після того як усі формальності з документами будуть улагоджені, кожні 30 днів потрібно буде відвідувати Центр зайнятості, співробітники якого намагатимуться підібрати вам відповідну роботу — орієнтуючись на освіту, профнавички і наявний досвід.

Якщо за півроку громадянинові не підібрали підхожої роботи, йому буде запропоновано перенавчитися і змінити професію. Все залежить від того, хто потрібен державі — слюсарі, двірники або вчителя.

Відмовившись від запропонованих варіантів роботи двічі, претендент втрачає статус безробітного. Реєстрація анулюється, виплати скасовуються. Звичайно, можна повторити процедуру і встати на облік знову, але тільки через 90 днів.

Ще один важливий момент — пропущений візит у Центр зайнятості може призвести до втрати нарахувань і статусу. «Пробачать» такого недбайливого громадянина тільки в тому випадку, якщо для пропуску була поважна причина. Згідно із законом, пропустити дату без скасування виплат можна тільки в разі, якщо вас відправили на карантин, ви потрапили в лікарню, у вас помер родич, маленька хвора дитина потребує вашої допомоги або вас хочуть бачити у військкоматі. Все це повинно підтверджуватися відповідними документами.

Як нараховується та виплачується допомога по безробіттю у 2020 році?

Виплату нарахують починаючи з восьмого дня після реєстрації громадянина як безробітного. Однак можливе й інше — чекати нарахування доведеться три місяці, якщо ви звільнилися без поважної причини за власним бажанням або вас «пішли» за те, що ви порушили трудову дисципліну.

Однак карантин по всій країні вніс свої корективи — тепер допомогу безробітному нараховуватимуть вже наступного дня після реєстрації в онлайні.

Якщо вас незаконно звільнили, мотивуючи це карантином

Роботодавцям, які звільнили своїх співробітників без поважної на те причини в період карантину, загрожує кримінальна відповідальність відповідно до ст. 172 КК (грубе порушення законодавства про працю). У разі якщо роботодавець аргументує свої дії незручностями у зв'язку з епідемією коронавірусу, йому загрожує штраф або виправні роботи.

Змусити співробітника звільнитися за власним бажанням на період карантину наймач також не має права.