Карантин в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2592-karantyn-v-ukrayini-skorochennya-i-zvilnennya.html

Ракурс

Зараз треба бути готовими до того, що жорсткі заходи у зв'язку з карантином в Україні завдадуть удару по економіці, і особливо важкі випробування чекають на найманих працівників і дрібний та середній бізнес, який опиниться на межі виживання.

Нещодавно ми писали про те, як найманим працівникам оформити відпустку за свій рахунок, якщо в сім'ї є діти і доглядати за ними на період карантину немає кому. Сьогодні подивимося на проблему з іншого боку — з боку роботодавців, які під час вимушеного простою не в змозі платити своїм співробітникам навіть частину зарплати, тому змушені думати про скорочення і звільнення на період карантину в Україні.

Про скорочення «сьогодні на сьогодні» під час карантину в Україні 2020 не може бути й мови

Свою думку з питання звільнень у період карантину висловила експерт з трудових відносин та кадрового діловодства Вікторія Бондарчук:

— Останнім часом дедалі більше звертаються клієнтів-роботодавців, яким довелося на час карантину закрити операційну діяльність, із запитанням: що робити зі співробітниками, яких ми відправили на простій, але вже зараз розуміємо, що навіть 2/3 окладу немає з чого платити? Чи можна скоротити співробітників або відправити у відпустку без збереження заробітної плати? Перше, на що хочу звернути увагу, — про жодне скорочення «сьогодні на сьогодні» не може бути й мови. І ось чому:

Скорочення персоналу або звільнення на період карантину в Україні з ініціативи роботодавця — тривала і вкрай складна процедура, що потребує дотримання багатьох нюансів і норм трудового законодавства. Вона розтягується, як правило, на пару місяців. Роботодавців штрафуватимуть за незаконне звільнення співробітників під час карантину, штраф — до 51 тис. грн. У головному слідчому управлінні Нацполіції радять повідомляти про факти незаконного звільнення в письмовій формі або телефонувати за номером 102. Окрім штрафу роботодавцям може загрожувати позбавлення права обіймати певні посади або виправні роботи на строк до двох років.

Висновки очевидні: якщо вже звільнення — єдиний вихід, то звільняти працівника можна тільки за власним бажанням.

Добровільно-примусово за свій рахунок

Друге: з 17 березня 2020 року в роботодавця з'явився варіант відправити працівників у відпустку за свій рахунок «добровільно-примусово» на весь час карантину в Україні: парламент доповнив ч. 1 ст. 26 закону «Про відпустки» та дозволив перевищити 15 днів відпустки без оплати за погодженням сторін. Основний нюанс — обопільна згода сторін, тобто має бути заява від співробітника про надання цієї відпустки і згода роботодавця надати цю відпустку. При цьому працівник не втрачає права в майбутньому, до кінця 2020 року, використати за погодженням з роботодавцем додатково ще 15 днів відпустки без збереження заробітної плати.

І пам'ятаймо про те, що підстави для відпустки без збереження зарплати відповідно до ч. 3 ст. 26 і п. 3-1 ч. 1 ст. 25 закону «Про відпустки» — різні.

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Поки що карантин оголошений до 3 квітня, але не виключено, що надзвичайні заходи будуть продовжені, і це буде важким випробуванням для економіки і викличе безліч запитань, що стосуються нюансів трудових відносин не тільки в умовах карантину в Україні, а й у ситуації, коли країна буде повертатися до нормального життя. Тому ми і далі відстежуватимемо цю тему.