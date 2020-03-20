Коронавірусна інфекція і діти. Фото: Pixabay

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Пандемія нової коронавірусної інфекції та вжиті у зв'язку з нею драконівські заходи підвищують у суспільстві тривожність. Сьогодні дуже багато суперечливої інформації — як про сам SARS-CoV-2, методи профілактики і лікування, так і про прогнози. Карантин різко змінив наше звичне життя і додав ще більше запитань.

Про симптоми та особливості коронавірусної інфекції у дітей, мінімізацію ризику зараження і зміцнення імунітету під час пандемії — Наталя Бравістова, педіатр, дитячий імунолог вищої категорії з 24-річним досвідом роботи.

Прогулянки і пандемія коронавірусу

— Наталю Олександрівно, популярне запитання: чи можна гуляти з дітьми на вулиці і як при цьому мінімізувати ризик зараження?

— Будемо виходити з двох показників. Перше — захворюваність на коронавірусну інфекцію серед дітей, друге — необхідність прогулянок для дитячого організму. Діти можуть захворіти на COVID-19, але найчастіше — без ускладнень. Є дослідження китайських вчених, всі вони підтверджують, що діти переносять це захворювання досить легко. Вірогідність зараження коронавірусною інфекцією у дітей нижча, ніж у дорослих, а переносимість легша. А ось потреба у прогулянках у дітей вища, ніж у дорослих. Тому дітям гуляти просто необхідно.

Головне питання: як дітей доставити на вулицю з найменшим ризиком? Якщо є можливість не використовувати ліфт, краще пройдіться з дитиною сходами пішки. У ліфті обмежений простір і більше шансів для контакту з аерозольною суспензією людини, яка щойно кашляла або чхала. Мінімізуйте контакт з поверхнями. Слідкуйте, щоб дитина не чіпала поручні, стіни... Якщо йти сходами з якихось причин не виходить, можна проїхати і в ліфті. Маска в цій ситуації не дає 100% гарантії захисту. Відштовхуємося від того, що найчастіше вірус потрапляє в організм контактним шляхом. Тому стежте, щоб діти не чіпали кабіну ліфта руками. Якщо в ліфті ви їдете не одні, краще одягти маску, щоб знизити ймовірність зараження. Вийшли з ліфта — і маску треба відразу ж викинути.

Чи завжди потрібна маска?

— Маски зараз у дефіциті і дуже дорогі...

— Тому і треба тверезо порівнювати ефективність маски і її сьогоднішню ціну. Можна використовувати шарф або баф — це теж прийнятно, щоб аерозольні крапельки не потрапили на дитину. Баф після прогулянки випрати і попрасувати.

— Чи потрібно носити маску на вулиці?

— Я виходжу на вулицю без маски. Перед тим як зайти у громадські місця — магазин, аптеку, громадський транспорт — маску треба одягати. Чому? Здавалося б, здорові не повинні носити маски, але тут спрацьовує психологічний ефект захисту. А ще, якщо ти в масці, люди схильні триматися на відстані.

Коронавірусна інфекція всюди: як гуляти?

— Виходить, у масці простіше тримати безпечну відстань до трьох метрів. Повернімося до прогулянок. Гуляти обов'язково на самоті? А якщо поруч друзі?

— Випадків зараження дорослих від дітей не було. Найчастіше діти заражаються від дорослих. Теоретично, дитина може заразити дитину. Але ймовірність того, що дитина вдихне на вулиці аерозольну частинку, що містить віруси, дуже низька.

Порад не гуляти, не спілкуватися на вулиці для дітей не було. В деяких країнах навіть працюють дитячі садки. Є загальні популяційні заходи, коли кажуть: сидіть вдома і нікуди не виходьте. Але навіть в Італії, Іспанії дозволяють, наприклад, гуляти з собаками.

Краще прогулятися, пройтися з дитиною, ні з ким не контактуючи. Подібна обережність викликана тільки тим, що ми ще не знаємо всіх властивостей вірусу, його патогенності. Якщо дитина гуляє на вулиці з іншими дітьми і вони користуються спільними іграшками, мінімізуйте ризики: перед тим, як дати іграшку іншій дитині, протріть її спиртовими серветками.

Завжди раджу батькам, якщо вони їдуть з дітьми в зону поширення, наприклад, ротавірусу, вірусу Коксакі, в обов'язковому порядку брати з собою санітайзер для рук і серветки. Якнайчастіше протирати поверхні і руки, спільні іграшки, велосипед, самокат. Це саме правило працює і зараз.

Симптоми коронавірусної інфекції

— Які симптоми коронавірусної інфекції у дітей?

— У дітей вони можуть бути нехарактерними. Як звичайна ГРВІ, хіба що немає рідких рясних виділень з носа. Хоча, відповідно до одного з китайських досліджень, у двох з дев'яти дітей була ринорея. Приблизно так і відбувається. Підвищена температура, кашель, що триває понад три дні без динаміки. Відразу виключається грип — робиться тест. Якщо грип виключений, починаємо шукати далі.

Щодо швидких тестів на COVID-19, немає впевненості, що там, де вони є — у приватних клініках і лабораторіях, тести якісні. Є люди, у яких експрес-тести були позитивними, але при повторній перевірці у референс-лабораторії отримали негативні результати.

З урахуванням того, що тести в дефіциті, немає сенсу обстежуватися кожному, Залиште цей тест людині, яка реально хвора.

Профілактика коронавірусної інфекції

— Напевно, сьогодні як ніколи часто звучать запитання про зміцнення дитячого імунітету.

— На сьогодні ефект препаратів, які традиційно вважаються імуномодуляторами, не доведений щодо коронавірусу. Є роботи з вивчення впливу бета-інтерферону, але поки це тільки дослідження. Наразі краще такі препарати не вживати.

— А як бути з вітамінами?

— Як зазвичай, приймати посезонно. Особливо варто звернути увагу на вітамін D. Але на сильний ефект чекати не варто.

— На що ще варто звернути увагу батькам?

— Вже починається сезонна алергія. Зацвіли дерева. Треба приділити увагу алергічним захворюванням. Вони можуть не найкращим чином впливати на здоров'я. Якщо спостерігалася алергія минулого сезону, обов'язково потрібно приймати протиалергічні препарати. Симптоми, що свідчать про алергію, — закладеність носа, риніт, сльозяться очі. Особливо це видно після прогулянки. Якщо реакція на домашні алергени, то алергія посилюватиметься в закритому приміщенні.

Вакцинація і карантин

— Що робити з плановою вакцинацією під час карантину?

— Вакцинація не повинна припинятися. Вакцинокеровані інфекції, щойно ми перестаємо їм приділяти увагу, підіймають голову. Кір тому підтвердження. Згідно з новим наказом, карантин не є протипоказанням до вакцинації. Єдине, здорові діти, які прийшли на щеплення, не повинні перетинатися з хворими.

Особливо треба подумати про вакцинацію проти пневмокока. Якщо коронавірусна інфекція ускладниться пневмококом, це точно буде дуже важкий і, скоріш за все, інвалідизуючий перебіг. Сам по собі пневмокок може викликати дуже сильне вторинне запалення легенів. Спочатку приходить вірус, викликає атипову пневмонію, а зверху нашаровується пневмокок. Він досить стійкий до антибіотиків, тому складно підібрати лікування. Ще не придумали нічого кращого, крім як вакцинувати. Якщо людина не щеплена — це великий ризик. Останнім часом з'являється дуже багато наукових робіт щодо старших дітей і дорослих. Раніше вважалося, що вакцинація проти пневмокока ефективна, якщо зробити її до двох років. Зараз рекомендують прищеплювати і старших дітей, і дорослих.

Бабусі й дідусі зачекають

— Люди старшого покоління перебувають у зоні ризику. Дітям зараз краще не спілкуватися з бабусями і дідусями?

— Якщо є така можливість, краще бабусь і дідусів тримати далі від дітей. Це як вірус вітрянки. Дитина може перехворіти дуже легко, а дідусь чи бабуся, якщо заразиться на вітряну віспу, то в найкращому разі перенесе оперізуючий лишай. У зоні ризику люди з хронічними захворюваннями, які приймають, наприклад, протизапальні препарати, хіміотерапію. Тому від родичів з хронічними захворюваннями дітей точно краще тримати на відстані.

Як провести карантин з користю

— Відомо, що для міцного імунітету важливе збалансоване харчування, достатній сон, режим. У соцмережах діляться різними розвагами для дітей. Як провести карантин з користю для здоров'я?

— Діти зазвичай активні, бігають, стрибають, наскільки їм дозволяють габарити квартир. Є ігри, які сприяють екскурсії (ступеню рухливості) грудної клітки. Такі мінімальні дихальні вправи корисні для здоров'я. Надування кульок, дудки-пищалки (від пищання може розболітися голова, батькам доведеться трохи потерпіти). Можна здувати зі столу фломастери — змагатися з дитиною, хто далі здує. Задувати свічки. З маленькими дітками можна пограти в паровозик, щоб дихав тільки носиком. Дуже добре пускати великі мильні бульбашки. Кожна ситуація, в тому числі карантин, має свої переваги — використовуємо їх із користю.