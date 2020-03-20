Коронавирусная инфекция и дети. Фото: Pixabay

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Пандемия новой коронавирусной инфекции и предпринятые в связи с ней драконовские меры повышают в обществе тревожность. Сегодня очень много противоречивой информации — как о самом SARS-CoV-2, методах профилактики и лечения, так и о прогнозах. Карантин резко изменил нашу привычную жизнь и добавил еще больше вопросов.

О симптомах и особенностях коронавирусной инфекции у детей, минимизации риска заражения и укреплении иммунитета при пандемии — Наталья Бравистова, педиатр, детский иммунолог высшей категории с 24-летним опытом работы.

Прогулки и пандемия коронавируса

— Наталья Александровна, популярный вопрос: можно ли гулять с детьми на улице и как при этом минимизировать риск заражения?

— Будем исходить из двух показателей. Первое — заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей, второе — необходимость прогулок для детского организма. Дети могут заболеть COVID-19, но чаще — без осложнений. Есть исследования китайских ученых, все они подтверждают, что дети переносят это заболевание достаточно легко. Вероятность заражения коронавирусной инфекцией у детей ниже, чем у взрослых, а переносимость легче. А вот потребность в прогулках у детей выше, чем у взрослых. Поэтому детям гулять просто необходимо.

Главный вопрос: как детей доставить на улицу с наименьшим риском? Если есть возможность не использовать лифт, лучше пройдитесь с ребенком по лестнице пешком. В лифте ограниченное пространство и больше шансов для контакта с аэрозольной взвесью только что покашлявшего или чихающего человека. Минимизируйте контакт с поверхностями. Следите, чтобы ребенок не трогал перила, стены... Если идти по лестнице по каким-либо причинам не получается, можно проехать и в лифте. Маска в данной ситуации не дает 100% гарантии защиты. Отталкиваемся от того, что чаще всего вирус попадает в организм контактным путем. Поэтому следите, чтобы дети не трогали кабину лифта руками. Если в лифте вы едете не одни, лучше надеть маску, чтобы снизить вероятность заражения. Вышли из лифта — и маску нужно сразу же выбросить.

Всегда ли нужна маска?

— Маски сейчас в дефиците и очень дорогие...

— Поэтому и нужно трезво соизмерять эффективность маски и ее сегодняшнюю цену. Можно использовать шарф или бафф — это тоже приемлемо, чтобы аэрозольные капельки не попали на ребенка. Бафф после прогулки постирать и прогладить.

— Нужно ли носить маску на улице?

— Я выхожу на улицу без маски. Перед заходом в общественные места — магазин, аптеку, общественный транспорт — маску нужно надевать. Почему? Казалось бы, здоровые не должны носить маски, но здесь срабатывает психологический эффект защиты. А еще, если ты в маске, люди тебя немного сторонятся.

Коронавирусная инфекция повсюду: как гулять?

— Получается, в маске проще держать безопасное расстояние до трех метров. Вернемся к прогулкам. Гулять обязательно в одиночестве? А если рядом друзья?

— Случаев заражения взрослых от детей не было. Чаще всего дети заражаются от взрослых. Теоретически, ребенок может заразить ребенка. Но вероятность того, что ребенок вдохнет на улице аэрозольную частичку, содержащую вирусы, очень низкая.

Советов не гулять, не общаться на улице для детей не было. В некоторых странах даже работают детские сады. Есть общие популяционные меры, когда говорят: сидите дома и никуда не выходите. Но даже в Италии, Испании разрешают, например, гулять с собаками.

Лучше прогуляться, пройтись с ребенком, ни с кем не контактируя. Подобная предосторожность вызвана только тем, что мы еще не знаем всех свойств вируса, его патогенности. Если ребенок гуляет на улице с другими детьми и они пользуются общими игрушками, минимизируйте риски: перед тем, как дать игрушку другому ребенку, протрите ее спиртовыми салфетками.

Всегда советую родителям, если они едут с детьми в зону распространения, например, ротавируса, вируса Коксаки, в обязательном порядке брать с собой санитайзеры для рук и салфетки. Как можно чаще протирать поверхности и руки, общие игрушки, велосипед, самокат. Это же правило работает и сейчас.

Симптомы коронавирусной инфекции

— Какие симптомы коронавирусной инфекции у детей?

— У детей они могут быть нехарактерными. Как обычная ОРВИ, разве что нет водянистых обильных выделений из носа. Хотя, согласно одному из китайских исследований, у двух из девяти детей была ринорея. Примерно так и происходит. Повышенная температура, продолжающийся более трех дней кашель без динамики. Сразу исключается грипп — делается тест. Если грипп исключен, начинаем искать дальше.

Что касается быстрых тестов на COVID-19, нет уверенности, что там, где они есть — в частных клиниках и лабораториях, тесты качественные. Есть люди, у которых экспресс-тесты были положительными, но при перепроверке в референс-лаборатории получили отрицательные результаты.

С учетом того, что тесты в дефиците, нет смысла обследоваться каждому, Оставьте этот тест человеку, который реально болен.

Профилактика коронавирусной инфекции

— Наверное, сегодня как никогда часто звучат вопросы об укреплении детского иммунитета.

— На сегодняшний день эффект препаратов, традиционно считающихся иммуномодуляторами, не доказан в отношении коронавируса. Есть работы по изучению влияния бета-интерферона, но пока это только исследование. В настоящий момент лучше такие препараты не употреблять.

— А как быть с витаминами?

— Как обычно, принимать посезонно. Особенно стоит обратить внимание на витамин D. Но сильного эффекта ждать не стоит.

— На что еще нужно обратить внимание родителям?

— Уже начинается сезонная аллергия. Зацвели деревья. Необходимо уделить внимание аллергическим заболеваниям. Они могут не лучшим образом влиять на здоровье. Если наблюдалась аллергия в прошлом сезоне, обязательно нужно принимать противоаллергические препараты. Симптомы, говорящие об аллергии, — заложенность носа, ринит, слезятся глаза. Особенно это видно после прогулки. Если реакция на домашние аллергены, то аллергия будет усиливаться в закрытом помещении.

Вакцинация и карантин

— Что делать с плановой вакцинацией во время карантина?

— Вакцинация не должна прекращаться. Вакциноуправляемые инфекции, как только мы перестаем им уделять внимание, поднимают голову. Корь тому подтверждение. Согласно новому приказу, карантин не является противопоказанием к вакцинации. Единственное, здоровые дети, которые пришли на прививку, не должны пересекаться с заболевшими.

Особенно нужно подумать о вакцинации против пневмококка. Если коронавирусная инфекция осложнится пневмококком, это точно будет очень тяжелое и, скорее всего, инвалидизирующее течение. Сам по себе пневмококк может вызывать очень сильное вторичное воспаление легких. Вначале приходит вирус, вызывает атипичную пневмонию, а сверху наслаивается пневмококк. Он достаточно устойчив к антибиотикам, поэтому сложно подобрать лечение. Пока не придумали ничего лучшего, кроме как вакцинировать. Если человек не привит — это большой риск. В последнее время появляется очень много научных работ по старшим детям и взрослым. Раньше считалось, что вакцинация от пневмококка эффективна, если сделать ее до двух лет. Сейчас рекомендуют прививать и более старших детей, и взрослых.

Бабушки и дедушки подождут

— Люди старшего поколения находятся в зоне риска. Детям сейчас лучше не общаться с бабушками и дедушками?

— Если есть такая возможность, лучше бабушек и дедушек держать от детей подальше. Это как вирус ветрянки. Ребенок может переболеть очень легко, а дедушка или бабушка, если заразится ветряной оспой, то в лучшем случае перенесет опоясывающий лишай. В зоне риска люди с хроническими заболеваниями, принимающими, например, противовоспалительные препараты, химиотерапию. Поэтому от родственников с хроническими заболеваниями детей точно лучше держать на расстоянии.

Как провести карантин с пользой

— Известно, что для крепкого иммунитета важно сбалансированное питание, достаточный сон, режим. В соцсетях делятся различными развлечениями для детей. Как провести карантин с пользой для здоровья?

— Дети, как правило, активны, бегают, прыгают, насколько им позволяют габариты квартир. Есть игры, которые способствуют экскурсии (степени подвижности) грудной клетки. Такие минимальные дыхательные упражнения полезны для здоровья. Надувание шариков, дудки-пищалки (от пищания может заболеть голова, родителям придется немного потерпеть). Можно сдувать со стола фломастеры — соревноваться с ребенком, кто дальше сдует. Задувать свечи. С маленькими детками можно поиграть в паровозик, чтоб дышал только носиком. Очень хорошо пускать большие мыльные пузыри. В каждом положении, в том числе карантине, есть свои преимущества — используем их с пользой.